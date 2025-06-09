Λεηλασίες, καμένα οχήματα, βανδαλισμοί και δεκάδες συλλήψεις είναι ο απολογισμός έπειτα από μια μακρά ημέρα συγκρούσεων μεταξύ διαδηλωτών οι οποίοι διαμαρτύρονται κατά των μαζικών συλλήψεων παράτυπων μεταναστών από την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, και των αρχών επιβολής του νόμου.

Συνολικά 27 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο του Λος Άντζελες την Κυριακή, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Λος Άντζελες, Τζιμ ΜακΝτόνελ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το βράδυ. Τα φερόμενα εγκλήματα περιλαμβάνουν τη ρίψη μολότοφ σε έναν αστυνομικό και την εμπλοκή μιας μοτοσικλέτας σε μια γραμμή της αστυνομίας, δήλωσε ο ΜακΝτόνελ. Δεκαεπτά από τις συλλήψεις την Κυριακή πραγματοποιήθηκαν από την Περιπολία Αυτοκινητοδρόμων της Καλιφόρνια κατά την απομάκρυνση διαδηλωτών από τον αυτοκινητόδρομο 101, ενώ η αστυνομία του Λος Άντζελες προέβη σε 10 συλλήψεις κατά τη διάρκεια συμπλοκών στο κέντρο της πόλης, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας.

Το Σάββατο, δήλωσε ο ΜακΝτόνελ, έγιναν 29 συλλήψεις για φερόμενη μη διάλυση της διαδήλωσης.

Την ίδια ώρα, περίπου 60 άτομα, συμπεριλαμβανομένων ατόμων κάτω των 18 ετών, συνελήφθησαν την Κυριακή στο Σαν Φρανσίσκο και τρεις τραυματίστηκαν, έπειτα από βίαιες διαδηλώσεις έξω από το κτίριο των Υπηρεσιών Μετανάστευσης, ανέφεραν οι αρχές. Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία της ICE για να διαδηλώσουν κατά των επιδρομών και των απελάσεων της υπηρεσίας σε όλη την Καλιφόρνια και τις ΗΠΑ, ανέφερε το θυγατρικό του CNN, KGO. Η διαδήλωση ήταν αρχικά ειρηνική αλλά στη συνέχεια άρχισε να δημιουργείται ένταση η οποία κλιμακώθηκε καθώς ορισμένοι διαδηλωτές, σύμφωνα με την αστυνομία, βανδάλισαν περιουσιακά στοιχεία, διέπραξαν επιθέσεις και προκάλεσαν άλλες ζημιές.

Έπειτα από εντολή του Ντόναλντ Τραμπ η Εθνοφρουρά αναπτύχθηκε γύρω από κυβερνητικά κτίρια, την ώρα που η αστυνομία και διαδηλωτές συγκρούονταν στο περιθώριο διάφορων κινητοποιήσεων κατά των επιδρομών της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) για τη σύλληψη παράτυπων μεταναστών στο Λος Άντζελες. Η Βόρεια Διοίκηση του Αμερικανικού στρατού επεσήμανε ότι 300 μέλη της Εθνοφρουράς της Καλιφόρνιας έχουν αναπτυχθεί σε διάφορα σημεία του Λος Άντζελες, προσθέτοντας ότι η αποστολή τους περιορίζεται στην προστασία του ομοσπονδιακού προσωπικού και της κρατικής περιουσίας. Φωτογραφίες που έρχονται στη δημοσιότητα δείχνουν αυτοκίνητα της αστυνομίας να έχουν παραδοθεί στις φλόγες, αστυνομικούς να κάνουν χρήση πλαστικών σφαιρών και δακρυγόνων ενώ αρκετοί ιδιοκτήτες επιχειρήσεων έχουν αναφέρει λεηλασίες στα καταστήματά τους στην περιοχή της 6ης Οδού και της Μπρόντγουεϊ.

Διαδηλωτές φώναζαν «ντροπή σας» στην αστυνομία και κάποιοι φάνηκαν να ρίχνουν αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών. Ομάδα διαδηλωτών έκλεισε προσωρινά τον αυτοκινητόδρομο 101 στο κέντρο του Λος Άντζελες.

Η αστυνομία της αμερικανικής μεγαλούπολης ανακοίνωσε την Κυριακή το βράδυ ότι σε ολόκληρη την περιοχή του κέντρου του Λος Άντζελες έχει «κηρυχθεί παράνομη η συνάθροιση» και κάλεσε τους εναπομείναντες διαδηλωτές να διαλυθούν αμέσως. Παρά τις εκκλήσεις ωστόσο των αρχών οι διαδηλωτές δεν εγκατέλειπαν το σημείο.

The Palestinian flag was raised during angry demonstrations in Los Angeles, USA, against the implementation of the immigration law. pic.twitter.com/45lSwmvstc — فلسطين قضية الشرفا/Palestine is the cause of honor (@uvj175lffkjRAWh) June 9, 2025

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, ζήτησε από τους κατοίκους της πόλης να μην εμπλέκονται σε βία ή χάος. Τα σχόλια έγιναν μετά τη συνάντηση του δημάρχου με αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, και του αρχηγού της αστυνομίας του Λος Άντζελες, Τζιμ ΜακΝτόνελ, για να συζητήσουν την ασφάλεια των κατοίκων του Λος Άντζελες.

Είπε: «Κάτοικοι του Λος Άντζελες — μην εμπλέκεστε σε βία και χάος. Μην δίνετε στην κυβέρνηση αυτό που θέλει».

Ο δήμαρχος και ο Νιούσομ είχαν ζητήσει προηγουμένως από την κυβέρνηση να ανακαλέσει την εντολή της για την ανάπτυξη στρατευμάτων, με τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια να την αποκαλεί «σοβαρή παραβίαση της κρατικής κυριαρχίας».

Σύγκρουση Τραμπ με τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ δήλωσε νωρίς την Κυριακή ότι ζήτησε από τον Τραμπ να ακυρώσει την εντολή του για ανάπτυξη 2.000 μελών της Εθνοφρουράς στην κομητεία του Λος Άντζελες, χαρακτηρίζοντάς την παράνομη ενώ παράλληλα τον κατηγόρησε ότι προσπαθεί να κατασκευάσει μια κρίση και ότι παραβιάζει την κυριαρχία της πολιτείας της Καλιφόρνιας. «Αυτές είναι οι πράξεις ενός δικτάτορα, όχι ενός προέδρου», τόνισε με ανάρτησή του στο Χ.

Επίσης, σε μια ακόμα ανάρτηση στο Χ ζήτησε από τον Τραμπ να αποσυρθεί και τόνισε ότι η πολιτεία θα καταθέσει αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ τη Δευτέρα για αυτό που χαρακτήρισε ως «παράνομη, ανήθικη και αντισυνταγματική» ανάπτυξη της Εθνοφρουράς για την αντιμετώπιση των αναταραχών στην πολιτεία.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δημιουργήσει μια κρίση και υποδαυλίζει τις συνθήκες. Αν δεν μπορεί να το λύσει αυτός, θα το λύσουμε εμείς» ανέφερε.

«Προς τους κακούς δράστες — Οι βίαιες πράξεις δεν θα γίνουν ανεκτές. Θα συλληφθείτε. Θα διωχθείτε. Προκαλείτε περισσότερα από απλές ζημιές σε κτίρια και περιουσίες. Καταστρέφετε τα ίδια τα θεμέλια της δημοκρατίας μας. Η δημοκρατία βρίσκεται σε κίνδυνο. Ο Ντόναλντ Τραμπ σας χρησιμοποιεί ως δικαιολογία για να στρατιωτικοποιήσει μια πόλη και να παρακάμψει τη δημοκρατία μας.»

«Προς τους πολλούς, πολλούς ειρηνικούς διαδηλωτές — θέλουμε να σας κρατήσουμε ασφαλείς. Θέλουμε να ασκήσετε τα θεμελιώδη δικαιώματά σας.»

«Και προς τις δυνάμεις επιβολής του νόμου στους δρόμους — που επιβάλλουν τους νόμους με σεβασμό και υπευθυνότητα — θέλουμε να σας κρατήσουμε κι εσάς ασφαλείς.»

«Αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να κάνει πίσω. Πρέπει να υποχωρήσει.»

Από την πλευρά της η δήμαρχος του Λος Άντζελες κατηγόρησε τον Τραμπ ότι υποδαυλίζει την ένταση αναπτύσσοντας την Εθνοφρουρά, όμως καταδίκασε και τις διαδηλώσεις που εξετράπησαν σε ταραχές.

«Δεν θέλω οι άνθρωποι να πέσουν στο χάος το οποίο πιστεύω ότι δημιουργείται από την κυβέρνηση εντελώς ανώφελα», σχολίασε η Μπας στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδειξε καμία διάθεση υποχώρησης.

«Τα πράγματα φαίνονται πολύ άσχημα, φέρτε τα στρατεύματα» έγραψε ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Σε μια σειρά από αναρτήσεις ο Τραμπ σχολιάζει την κλιμακώμενη βία που λαμβάνει χώρα εδώ και τρεις ημέρες στο Λος Άντζελες γράφοντας: «Ο Τζιμ ΜακΝτόνελ, ο ιδιαίτερα σεβαστός αρχηγός της αστυνομίας του Λος Άντζελες, μόλις δήλωσε ότι οι διαδηλωτές γίνονται πολύ πιο επιθετικοί και ότι θα "πρέπει να επανεκτιμήσει την κατάσταση", όσον αφορά την προσέλκυση στρατευμάτων. Θα έπρεπε, ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ!!! Μην αφήσετε αυτούς τους κακοποιούς να τη γλιτώσουν. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ!!!» έγραψε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια ο Τραμπ έγραψε: «Να συλλάβετε τους ανθρώπους με μάσκες τώρα»

Υπενθυμίζεται ότι ο αμερικανός πρόεδρος απαγόρευσε στους διαδηλωτές να φοράνε μάσκες. «Τι έχουν να κρύψουν» είχε σχολιάσει σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.