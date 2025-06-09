Κρατούνται στο Ισραήλ οι ακτιβιστές του πλοίου «Madleen»

Στρατιωτική κατάληψη του πλοίου τα ξημερώματα στα διεθνή ύδατα. Άγνωστο πότε ακριβώς θα απελαθούν οι 12 ακτιβιστές. Ειρωνικές ανακοινώσεις του ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών και ευχαριστίες της Χαμάς.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ

Πληθαίνουν οι διεθνείς αντιδράσεις μετά την κατάληψη από το ισραηλινό ναυτικό και δύναμη καταδρομέων του υπό βρετανική σημαία πλοίου Madleen, που είχε ναυλωθεί από την διεθνή ανθρωπιστική οργάνωση Freedom Flotilla Coalition (FFC) με σκοπό να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας και να προσφέρει συμβολική ανθρωπιστική βοήθεια στους αμάχους. Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, Ζαν Νοέλ Μπαρό, κάλεσε τις ισραηλινές αρχές να απελευθερώσουν άμεσα τους 6 Γάλλους ακτιβιστές που επέβαιναν στο πλοίο, ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών της Ισπανίας κάλεσε για διευκρινίσεις τον Ισραηλινό αναπληρωτή πρέσβη στην Μαδρίτη.

Στα διεθνή ύδατα η κατάληψη

Η κατάληψη του Madleen έγινε στις 2 τα ξημερώματα τοπική ώρα στα διεθνή ύδατα, περίπου 200 ν.μ. βορειοδυτικά των ακτών της Γάζας. Οι 12 επιβαίνοντες ακτιβιστές καταγγέλλουν ότι κρατούνται όμηροι από το Ισραήλ και η γνωστή Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, με μαγνητοσκοπημένο της μήνυμα που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, ζήτησε από την κυβέρνηση της Στοκχόλμης να προβεί σε ενέργειες για την απελευθέρωσή της.

Κατά την διάρκεια της κατάληψης του πλοίου, οι ακτιβιστές μετέδιδαν ζωντανά εικόνες μέσω του δικτύου Al Jazeera, καταγγέλλοντας τον ισραηλινό στρατό ότι χρησιμοποίησαν χημικές ουσίες, ραντίζοντας το σκάφος με άσπρη μπογιά αδιευκρίνιστης σύστασης. Όπως μεταδίδουν τα κρατικά ισραηλινά μέσα, οι 12 ακτιβιστές συνελήφθησαν, κρατούνται και πρόκειται να απελαθούν με πτήσεις που θα αναχωρήσουν από το διεθνές αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ. Άγνωστο, ωστόσο, παραμένει πότε θα συμβεί αυτό. Το πλοίο είναι υπό ρυμούλκηση και αναμένεται το βράδυ στο λιμάνι του Ασντότ, στο Ισραήλ.

Ειρωνεία από το Ισραήλ

Το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών με επανειλημμένες αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Χ κάνει λόγο για «γιώτ με διεθνείς σελέμπριτι που ήρθαν για σέλφι» και με διάθεση ειρωνείας προς την πρωτοβουλία της FCC ανέφερε ότι η συμβολικής ποσότητας ανθρωπιστική βοήθεια που εντοπίστηκε στο Madleen θα μεταφερθεί στον μηχανισμό διανομής ειδών πρώτης ανάγκης που λειτουργεί στην Γάζα εδώ και δύο εβδομάδες η αμερικανική ΜΚΟ Gaza Humanitarian Foundation (GHF).

Στο ίδιο επικοινωνιακό πλαίσιο κινήθηκε σχετική ανακοίνωση του ισραηλινού Υπουργού Άμυνας, Ισράελ Κατς, ο οποίος έδωσε την εντολή, οι 12 συλληφθέντες ακτιβιστές, οι οποίοι κατά πάσα πιθανότητα θα βρεθούν στο λιμάνι του Ασντόντ, όπου κατευθύνεται το ρυμουλκούμενο πλοίο, να παρακολουθήσουν μία σειρά από βίντεο που είχαν ληφθεί κατά την διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 «για να πληροφορηθούν ποια είναι ακριβώς η τρομοκρατική οργάνωση που υποστηρίζουν», όπως χαρακτηριστικά παρατίθεται στην δήλωσή του.

Από την πλευρά της, η οργάνωση Χαμάς χαιρέτισε την πρωτοβουλία των 12 ακτιβιστών και της οργάνωσης Freedom Flotilla Coalition, χαρακτηρίζοντας ως «πράξη κρατικής τρομοκρατίας» την κατάληψη του Madleen από τις ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.