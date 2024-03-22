Μακελειό στη Μόσχα: Ο Πούτιν ενημερώνεται «συνεχώς» και «από τα πρώτα λεπτά»

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενημερώνεται "συνεχώς" και "από τα πρώτα λεπτά" για τη φονική επίθεση που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα το βράδυ σε αίθουσα συναυλιών στα προάστια της Μόσχας, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του.

"Από τα πρώτα λεπτά του περιστατικού στο Crocus City Hall, ο πρόεδρος ενημερώθηκε ότι είχαν αρχίσει πυροβολισμοί. Ο πρόεδρος ενημερώνεται συνεχώς από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες για το τι συμβαίνει και τα μέτρα που λαμβάνονται", δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Θα καταστρέψουμε τους Ουκρανούς ηγέτες»

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ διαβεβαίωσε σήμερα ότι η χώρα του θα "καταστρέψει" τους Ουκρανούς ηγέτες, εάν αποδειχθεί ότι ευθύνονται για την αιματηρή επίθεση σε αίθουσα συναυλιών στα προάστια της Μόσχας.

"Εάν αποδειχθεί ότι είναι τρομοκράτες του καθεστώτος του Κιέβου... πρέπει όλοι τους να βρεθούν και να καταστραφούν ανελέητα ως τρομοκράτες. Συμπεριλαμβανομένων των ηγετών του κράτους που διέπραξε μια τέτοια ωμότητα", δήλωσε ο Μεντβέντεφ, ο οποίος είναι επίσης δεύτερος στην ιεραρχία του ρωσικού συμβουλίου ασφαλείας, σε μήνυμά του στο Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.