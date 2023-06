Μαϊάμι: Χαμός έξω από το δικαστήριο για τον Τραμπ – Εκατοντάδες δημοσιογράφοι και διαδηλωτές (βίντεο-φωτογραφίες) 

Ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα εμφανιστεί σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου στο Μαϊάμι , όπου θα του απαγγελθούν 37 κατηγορίες που σχετίζονται με απόρρητα έγγραφα του Λευκού Οίκου, που ήταν αποθηκευμένα στο Μαρ-α-λαγκο.

Πρόκειται για ιστορική στιγμή καθώς είναι η πρώτη φορά που διώκεται ένας πρώην πρόεδρος αλλά η διαδικασία που θα ακολουθηθεί - αποτυπώματα, απαγγελτήριο κατηγοριών κτλ - θα μείνιε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, λόγω της ιδιότητας του Τραμπ.

Έξω από το δικαστήριο έχουν συγκεντρωθεί εκατοντάδες δημοσιογράφοι και φωτογράφοι από όλα τα μέσα ενημέρωσης του πλανήτη.

I’m in front of the courthouse in Miami, Florida where President Trump is scheduled to be arraigned today.



Lots of media here. Rally goers are starting to flow in. Vivek Ramaswamy is set to have a press conference here in front of the courthouse in a few min