Μαγιότ: Πείνα, πλιάτσικο και οσμή πτωμαΐνης, μετά το πέρασμα του κυκλώνα

Ενώ τα σωστικά συνεργεία στη Μαγιότ προσπαθούν να φτάσουν σε αποκλεισμένες περιοχές του ισοπεδωμένου από τον κυκλώνα Σίντο νησιού, στο γαλλικό αρχιπέλαγος στον Ινδικό ωκεανό, οι επιζώντες έρχονται αντιμέτωποι με πολύ δύσκολες συνθήκες επιβίωσης.

Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί 22 θάνατοι και περισσότεροι από 1.400 τραυματισμοί αλλα εκατοντάδες ή ακόμη και χιλιάδες ενδέχεται να έχουν χάσει τη ζωή τους.

Σωστικά συνεργεία αναζητούν επιζώντες ανάμεσα στα συντρίμμια των παραγκουπόλεων, που ισοπεδώθηκαν από τους ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα μεγαλύτερη των 200 χιλιομέτρων την ώρα.

Καθώς πολλές περιοχές δεν είναι προσβάσιμες ακόμη, ενδέχεται να χρειαστούν ημέρες για να αποτιμηθεί το πλήρες εύρος των ζημιών και να καταγραφούν όλοι οι νεκροί.

Σήμερα, οι αρχές σπεύδουν να προσφέρουν τρόφιμα και νερό στους κατοίκους, σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν την εξάπλωση ασθενειών, της ανομίας και της πείνας.

«Προτεραιότητα σήμερα είναι το νερό και τα τρόφιμα» δήλωσε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Μαμουτζού, Αμπντιλουαχεντού Σουμάιλα, μιλώντας το πρωί στο Radio France Internationale.

«Υπάρχουν άνθρωποι που δυστυχώς πέθαναν, τα πτώματα έχουν αρχίσει να αποσυντίθενται και ενδέχεται να αποτελέσουν υγειονομικό πρόβλημα», πρόσθεσε.

«Δεν έχουμε ηλεκτρικό. Όταν πέφτει η νύκτα, υπάρχουν άνθρωποι που εκμεταλλεύονται την κατάσταση», σημείωσε ο Σουμάιλα.

Από την πλευρά του, ο Σίτι- Ρουζάτ Σόιλι αξιωματούχος της Μαμουτζού , είπε στο Reuters. ότι περισσότερα από 700 μέλη των δυνάμεων της τάξης έχουν κινητοποιηθεί για να προσφέρουν βοήθεια στους κατοίκους και να ενισχύσουν την ασφάλεια.



Πηγή: skai.gr

