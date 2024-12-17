Πρώην αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών του καθεστώτος Άσαντ ήταν τελικά σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής ο άνδρας που βιντεοσκοπήθηκε αποκλειστικά από το CNN να απελευθερώνεται από αντάρτες από μια φυλακή της Δαμασκού, και όχι ένας απλός πολίτης που είχε φυλακιστεί, όπως είχε ισχυριστεί αρχικά.

Το αμερικανικό δίκτυο παραδεχόμενο επί της ουσίας το λάθος του αναφέρει σε νέο του ρεπορτάζ ότι τη Δευτέρα έλαβε μια φωτογραφία που δείχνει την πραγματική ταυτότητα του άνδρα – που λέγεται ότι είναι ο υπολοχαγός της Διεύθυνσης Πληροφοριών της Πολεμικής Αεροπορίας του καθεστώτος Άσαντ, ο Salama Mohammad Salama.

Υπενθυμίζεται ότι το CNN βρήκε αρχικά τον συγκεκριμένα άνδρα ενώ αναζητούσε στοιχεία για τον αγνοούμενο Αμερικανό δημοσιογράφο Austin Tice. Σε ένα βίντεο, η ανταποκρίτριά του Clarissa Ward εντόπισαν ένα κελί σε μια φυλακή της Δαμασκού που είχε λουκέτο απ' έξω. Ο φρουρός που συνόδευε το τηλεοπτικό συνεργείο, πυροβόλησε την κλειδαριά για να την ανοίξει και στη συνέχεια εντόπισε έναν άνδρα ο οποίος ήταν μόνος μέσα στο κελί κάτω από μια κουβέρτα.

Το βίντεο από την στιγμή του εντοπισμού του άνδρα

Όταν βγήκε έξω, στην ύπαιθρο, ο άνδρας εμφανίστηκε σαστισμένος. Ερωτηθείς από τον αντάρτη μαχητή που τον απελευθέρωσε ποιος ήταν, ο άνδρας αυτοπροσδιορίστηκε ως Adel Ghurbal από την πόλη Χομς της κεντρικής Συρίας. Υποστήριξε ότι κρατήθηκε σε κελί για τρεις μήνες, προσθέτοντας ότι ήταν η τρίτη φυλακή όπου τον είχαν κλείσει. Ο άνδρας είπε επίσης ότι δε γνώριζε ότι το καθεστώς Άσαντ είχε πέσει.

Ωστόσο, ένας κάτοικος της γειτονιάς Μπαγιάντα στη Χομς έδωσε στο CNN μια φωτογραφία του άνδρα ενώ υπηρετούσε στην μυστική υπηρεσία, κάτι που αποδεικνύει επί της ουσίας την ιδιότητά του. Το λογισμικό αναγνώρισης προσώπου παρείχε ταύτιση άνω του 99% με τον άνδρα που συνάντησε το CNN στο κελί της φυλακής της Δαμασκού. Η φωτογραφία τον δείχνει να κάθεται σε ένα γραφείο, προφανώς με στρατιωτικά ρούχα. Το CNN ωστόσο, δε δημοσίευσε τη φωτογραφία προκειμένου όπως λέει να προστατεύσει την ανωνυμία της πηγής.

Καθώς το CNN συνέχισε να αναζητά πληροφορίες για τον απελευθερωμένο κρατούμενο μετά την αρχική αναφορά, πολλοί κάτοικοι της Χομς αναγνώρισαν τον άνδρα λέγοντας πως ήταν ο Salama, γνωστός και ως Αμπού Χάμζα. Είπαν στο CNN ότι ήταν γνωστός για τη διαχείριση των σημείων ελέγχου της Διεύθυνσης Πληροφοριών της Πολεμικής Αεροπορίας στην πόλη λέγοντας παράλληλα πως είχε τη φήμη του εκβιαστή.

Δεν είναι σαφές πώς ή γιατί ο Salama κατέληξε στη φυλακή της Δαμασκού. Το CNN επισημαίνει ότι δεν έχει καταφέρει να δώσει απαντήσεις στα συγκεκριμένα ερωτήματα . Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο συριακός ιστότοπος ελέγχου γεγονότων Verify-Sy αμφισβήτησε το ρεπορτάζ λέγοντας ότι ήταν ο πρώτος που αναγνώρισε τον άνδρα ότι είναι ο Salama. Το Verify-Sy σημείωσε επίσης ότι ο φερόμενος ως αιχμάλωτος δεν ανατρίχιασε ούτε ανοιγόκλεισε τα μάτια του όταν κοίταξε τον ουρανό για πρώτη φορά μετά από μήνες, όπως ισχυριζόταν. Είπε ακόμη στο ρεπορτάζ του ότι ήταν στη φυλακή λιγότερο από μήνα λόγω μιας διαφωνίας που είχε για «διανομή κερδών από εκβιαστικά κεφάλαια με υψηλόβαθμο αξιωματικό».

Οι αντάρτες φρουροί τον παρέδωσαν στη Συριακή Ερυθρά Ημισέληνο. Η οργάνωση ιατρικής βοήθειας δημοσίευσε αργότερα μια φωτογραφία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας ότι επέστρεψαν έναν απελευθερωμένο κρατούμενο σε συγγενείς του στη Δαμασκό.

Η τρέχουσα τοποθεσία του Salama παραμένει άγνωστη.

