Ο επικεφαλής της μονάδας πυρηνικής, βιολογικής και χημικής προστασίας της Ρωσίας αντιστράτηγος Ιγκόρ Κιρίλοφ δολοφονήθηκε μερικές μόνο ώρες μετά την απαγγελία κατηγορίας εναντίον του στην Ουκρανία για έγκλημα πολέμου.



Τη Δευτέρα η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) κατηγόρησε τον Κιρίλοφ ερήμην για χρήση χημικών όπλων στην Ουκρανία.



Η SBU ανέφερε ότι χημικά όπλα έχουν χρησιμοποιηθεί στην Ουκρανία περισσότερες από 4.800 φορές από την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.



«Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη για την τεκμηρίωση άλλων περιστατικών παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», ανέφερε τη Δευτέρα η SBU.

Ο Ουκρανός συνταγματάρχης Αρτέμ Βλάσιουκ είπε ότι περισσότεροι από 2.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν νοσηλευτεί για δηλητηρίαση λόγω χημικών κατά τη διάρκεια του πολέμου και τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Σύμφωνα με την SBU, οι ρωσικές δυνάμεις ρίχνουν χημικά όπλα σε Ουκρανούς στρατιώτες χρησιμοποιώντας drones. Οι «χημικές χειροβομβίδες» απελευθερώνουν δηλητηριώδη αέρια που ερεθίζουν τα μάτια και το αναπνευστικό σύστημα.

Ο Κιρίλοφ προωθούσε το ρωσικό αφήγημα για «δίκτυο εργαστηρίων κατασκευής βιολογικών όπλων στην Ουκρανία που λειτουργούν για λογαριασμό και με την υποστήριξη του αμερικανικού Πενταγώνου», αναφορές που διέψευσε κατηγορηματικά η Ουάσινγκτον.



