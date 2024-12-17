Νέα προσφυγή για βασανιστήρια, εγκλήματα πολέμου, γενοκτονία και συνέργεια σε σειρά εγκλημάτων στη Γάζα κατατέθηκε στο Παρίσι εναντίον Γαλλοϊσραηλινού στρατιώτη, ο οποίος φέρεται να κατέγραψε σε βίντεο τις ταπεινωτικές συνθήκες στις οποίες κρατούνται άνδρες που πιστεύεται πως είναι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι, ανακοίνωσαν σήμερα οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η εθνική αντιτρομοκρατική εισαγγελία (Pnat), αρμόδια να κρίνει υποθέσεις που αφορούν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, είχε θέσει στις αρχές Σεπτεμβρίου στο αρχείο προηγούμενη προσφυγή εναντίον του στρατιώτη αυτού, καθώς εκτίμησε ότι δεν παρουσιάστηκαν επαρκή στοιχεία που να στηρίζουν τις κατηγορίες εις βάρος του.

Στη σημερινή τους ανακοίνωση, η Διεθνής Ομοσπονδία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (FIDH) και οι παλαιστινιακές και γαλλικές οργανώσεις μέλη της αλ Χακ, αλ Μεζάν, Παλαιστινιακό Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (PCHR) και Ομοσπονδία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (LDH) ανέφεραν ότι συμμετέχουν στην προσφυγή εναντίον του Γαλλοϊσραηλινού «προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την αδράνεια της εισαγγελίας».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι ενάγοντες, ο στρατιώτης - ο οποίος ονομάζεται Γιοέλ Οχνόνα, με καταγωγή από τη Λυόν - έχει παραδεχθεί ότι τράβηξε το βίντεο.

Παρακολουθώντας τα γεγονότα και μαγνητοσκοπώντας τα, ο Γαλλοϊσραηλινός στρατιώτης είναι ένοχος τουλάχιστον για συνέργεια σε βασανιστήρια, εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία, εκτιμούν στην προσφυγή τους οι οργανώσεις.

«Είναι επείγον η Γαλλία να ερευνήσει, να ασκήσει διώξεις και να τιμωρήσει τους πολίτες της που εμπλέκονται σε διεθνή εγκλήματα, περιλαμβανομένης της γενοκτονίας στη Γάζα», δήλωσε ο Σαουάν Τζαμπάριν γενικός διευθυντής της αλ Χακ.

Το «αποδεικτικό» βίντεο

Στο επίκεντρο της προσφυγής βρίσκεται ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο X στις 19 Μαρτίου από τον Γιούνις Τιουάρι, ακτιβιστή υπέρ του παλαιστινιακού σκοπού, και το οποίο δείχνει, σύμφωνα με τον Γιούνις, ένα επεισόδιο που εκτυλίχθηκε στη Λωρίδα της Γάζας.

Το βίντεο δείχνει έναν άνδρα που μοιάζει να έχει τα χέρια δεμένα, τα μάτια καλυμμένα και φαίνεται να του έχουν δέσει ένα σκοινί γύρω από τον λαιμό, ντυμένο με ένα μακρύ, λευκό πουκάμισο, ανοικτό που αφήνει να φαίνεται ο κορμός του.

Στρατιώτες τον κατεβάζουν από ένα όχημα και στη συνέχεια ακούγεται η φωνή αυτού που τραβάει το βίντεο να μιλά στα γαλλικά και να λέει: «κατουρήθηκε πάνω του. Θα σου δείξω την πλάτη του, θα σπάσεις πλάκα, τον βασάνισαν για να μιλήσει», ενώ ταυτόχρονα βρίζει τον κρατούμενο

«Ήσασταν χαρούμενοι την 7η Οκτωβρίου, π…νας γιοι», ακούγεται να φωνάζει ο άνδρας που τραβάει το βίντεο, αναφερόμενις στην επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 από τη οποία σκοτώθηκαν 1.208 άνθρωποι, κυρίως πολίτες.

Στο βίντεο, που διαρκεί λιγότερο από ένα λεπτό, εμφανίζονται και άλλοι άνδρες με τα μάτια καλυμμένα, να φορούν το ίδιο πουκάμισο. Είναι στοιβαγμένοι σε κάτι που μοιάζει με φορτηγό και θα πρέπει, σύμφωνα με τις οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να θεωρηθούν «αιχμάλωτοι πολέμου».

Από τις ισραηλινές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 45.028 Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά.

