Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στο γαλλικό αρχιπέλαγος Μαγιότ στον Ινδικό Ωκεανό, προκειμένου να βοηθήσουν τα θύματα που χτυπήθηκαν από το πέρασμα του θανατηφόρου κυκλώνα Chido ενώ παράλληλα αναζητούν νεκρούς.

Οι παραιτούμενοι υπουργοί Εσωτερικών και Εξωτερικών, Bruno Retailleau και François-Noël Buffet, αναμένονται να φτάσουν στην περιοχή αργά το πρωί της Δευτέρας στο φτωχότερο διαμέρισμα της Γαλλίας, όπου οι Αρχές φοβούνται για «πολλούς εκατοντάδες» νεκρούς. Ωστόσο, για το ποιος είναι ο ακριβής αριθμός των νεκρών θα είναι «πολύ δύσκολο» να διαπιστωθεί, υποστηρίζουν οι Αρχές επειδή η μουσουλμανική παράδοση, ζωντανή στη Μαγιότ, απαιτεί να ταφεί ο νεκρός «μέσα σε 24 ώρες», εξήγησε την Κυριακή ο νομάρχης François-Xavier Bieuville.

Επιπλέον, ο παράνομος πληθυσμός της επικράτειας ξεπερνά τους 100.000 κατοίκους σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών - από τους 320.000 περίπου κατοίκους που καταμετρήθηκαν επίσημα -, καθιστώντας απίθανη την ακριβής καταμέτρηση των νεκρών

Με ριπές ανέμου άνω των 220 χλμ/ώρα, ο κυκλώνας Chido, ο πιο έντονος που έχει βιώσει η Μαγιότ τα τελευταία 90 χρόνια, κατέστρεψε το μικρό αρχιπέλαγος το Σάββατο όπου περίπου το ένα τρίτο του πληθυσμού ζει σε επισφαλείς κατοικίες που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Η εικόνα που αντικρίζει κανείς είναι κατεστραμμένες καλύβες, τσίγκινες στέγες που έχουν διαλυθεί, ηλεκτρικοί στύλοι να έχουν πέσει κάτω και δέντρα να έχουν ξεριζωθεί.Οι κάτοικοι, που έμειναν εγκλωβισμένοι στο πέρασμα του κυκλώνα, ανακάλυψαν, άναυδοι, σκηνές χάους. Σε όλη την επικράτεια, πολλοί δρόμοι είναι αδιάβατοι και οι επικοινωνίες σε πολλές περιπτώσεις έχουν διακοπεί.

Οι διασώστες αναμένουν να βρουν πολλά θύματα στα ερείπια των πυκνοκατοικημένων παραγκουπόλεων, ιδιαίτερα στα υψώματα της Μαμουτζού, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Ambdilwahedou Soumaila.

Πολλά θύματα έφτασαν στα κέντρα φιλοξενίας την Κυριακή, ανέφερε ο Salama Ramia, γερουσιαστής από τη Μαγιότ. «Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει ρεύμα, η πείνα αρχίζει να αυξάνεται, ειδικά όταν βλέπεις παιδιά, μωρά, για τα οποία δεν έχουμε τίποτα συγκεκριμένο να προτείνουμε», ανέφερε ο εκλεγμένος αξιωματούχος.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, διαβεβαίωσε από την πλευρά της ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να βοηθήσει τη Γαλλία «τις επόμενες ημέρες».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.