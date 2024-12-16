Αντιμέτωποι με την πείνα και τη δίψα βρίσκονται οι επιζώντες από τον φονικό κυκλώνα Chida στο γαλλικό αρχιπέλαγος Μαγιότ στον Ινδικό Ωκεανό την ώρα που συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ανεύρεση επιζώντων με τις αρχές ωστόσο να εκφράζουν φόβους ακόμη και για χιλιάδες νεκρούς.



«Άνθρωποι αρχίζουν να πεθαίνουν από δίψα και πείνα», είπε η Γαλλίδα γερουσιαστής Σαλάμα Ράμια, προσθέτοντας ότι «υπάρχουν άρρωστοι που κοιμούνται στο έδαφος».

Κάτοικοι της Μαγιότ κάνουν λόγο για «αποκαλυπτικές σκηνές» που προκλήθηκαν από τη χειρότερη καταιγίδα των τελευταίων 90 ετών που έπληξε τη γαλλική επικράτεια του Ινδικού Ωκεανού.

Ο κυκλώνας Chido έφερε ταχύτητες ανέμου άνω των 225 χλμ., ισοπεδώνοντας φτωχές περιοχές όπου οι κάτοικοι ζούσαν σε καλύβες και παράγκες από λαμαρίνα.

#Internacionales || Ciclón Chido devasta Mayotte con vientos de más de 220 km/h



El ciclon Chido, con vientos superiores a los 220 km/h , golpeó fuertemente a Mayotte , el departamento más pobre de Francia, durante el fin de semana, dejando al menos 14 personas fallecidas . Las… pic.twitter.com/DLXUDY1Ugy — La Voz Municipal (@VozMunicipalSv) December 16, 2024

«Δεν έχουμε νερό εδώ και τρεις μέρες», είπε ένας κάτοικος της πρωτεύουσας Μαμουτζού. «Μερικοί από τους γείτονές μου πεινάνε και διψάνε», είπε ένας άλλος.

Σωστικά συνεργεία, συμπεριλαμβανομένων ενισχύσεων από τη Γαλλία, χτενίζουν τα συντρίμμια αναζητώντας επιζώντες. Είκοσι άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί ότι είναι νεκροί, αλλά ο τοπικός νομάρχης είπε ότι μπορεί να είναι χιλιάδες.

Οι αρχές δήλωσαν ότι δυσκολεύονται να καθορίσουν τον αριθμό των θανάτων λόγω του μεγάλου αριθμού μεταναστών χωρίς έγγραφα – που ανέρχονται σε πάνω από 100.000 σε έναν πληθυσμό 320.000.

Plusieurs centaines, voire des milliers de morts : les autorités craignent un bilan humain très lourd à Mayotte, le département le plus pauvre de France dévasté par le cyclone Chido, où les secours ont été renforcés dimanche par pont aérien #AFPVertical ⤵️ pic.twitter.com/Gi88tT8lYX — Agence France-Presse (@afpfr) December 15, 2024

Οι εκτεταμένες ζημιές στις υποδομές καθώς έχουν καταρρεύσει καλώδια ηλεκτροδότησης και οι δρόμοι είναι αδιάβατοι, εμποδίζουν τα σωστικά συνεργεία έκτακτης ανάγκης.

Οι προμήθειες έχουν αρχίσει να φτάνουν, αλλά υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα, νερό και στέγη σε ορισμένες περιοχές. Περίπου το 85% της επικράτειας παραμένει χωρίς ρεύμα και περίπου το 20% των τηλεφώνων φαίνεται να λειτουργεί. Σε ορισμένες περιοχές έχουν αποκατασταθεί οι ζημιές στο δίκτυο ύδρευσης.

"Οι εικόνες είναι αποκαλυπτικές. Είναι μια καταστροφή, δεν έχει μείνει τίποτα", δήλωσε στο BFM TV μια νοσοκόμα που εργάζεται στο κεντρικό νοσοκομείο της Μαμούτζου.

Ο Τζον Μπαλόζ, κάτοικος Μαμούτζου, είπε ότι αισθανόταν τυχερός που επέζησε από τον κυκλώνα.

«Τα πάντα είναι κατεστραμμένα, σχεδόν τα πάντα, η μονάδα επεξεργασίας νερού, οι ηλεκτρικοί πυλώνες, υπάρχουν πολλά να κάνουμε».

Le cyclone Chido est l'une des catastrophes les plus destructrices que Mayotte ait jamais connues. Il a semé le chaos dans le département le plus pauvre de France. La population vivait en partie dans des bidonvilles soufflés par la tempête.#JT20H pic.twitter.com/RKoXWREsDl — Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) December 16, 2024

Ο Μοχάμεντ Ισμαέλ, ο οποίος ζει επίσης στην πρωτεύουσα, είπε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters: «Νιώθεις σαν να έχει γίνει πυρηνικός πόλεμος… Είδα μια ολόκληρη γειτονιά να εξαφανίζεται».

«Είναι η πείνα που με ανησυχεί περισσότερο», είπε η γερουσιαστής της Μαγιότ Σαλάμα Ράμια στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης. «Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν τίποτα να φάνε ή να πιουν» από το Σάββατο, είπε.

Ο Φρανσουά-Ξαβιέ Μπιεβίλ, ο νομάρχης του νησιού, δήλωσε στα τοπικά ΜΜΕ ότι ο αριθμός των νεκρών θα μπορούσε να αυξηθεί σημαντικά μόλις εκτιμηθεί πλήρως η ζημιά. Προειδοποίησε ότι θα είναι «σίγουρα αρκετές εκατοντάδες» και θα μπορούσε να φτάσει τις χιλιάδες.

Οι φτωχές κοινότητες της Μαγιότ, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών χωρίς έγγραφα που έχουν ταξιδέψει στη γαλλική επικράτεια σε μια προσπάθεια να ζητήσουν άσυλο, πιστεύεται ότι έχουν πληγεί ιδιαίτερα λόγω της ευάλωτης φύσης της στέγασης τους.



Εκτός από βοήθεια, 110 Γάλλοι στρατιώτες έχουν φτάσει για να βοηθήσουν στη διάσωση, ενώ άλλοι 160 είναι καθ' οδόν. Περίπου 800 άλλοι από τις τάξεις των εθελοντών που βοηθούσαν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στάλθηκαν επίσης για να ενταχθούν σε τοπικές αστυνομικές μονάδες.

Μετά την άφιξή του στη Μαγιότ, ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Μπρούνο Ρετάιγ είπε ότι θα χρειαστούν «μέρες» για να εξακριβωθούν οι ανθρώπινες απώλειες.

Ο εκπρόσωπος του γαλλικού Ερυθρού Σταυρού Έρικ Σαμ Βα είπε στο BBC ότι η κατάσταση ήταν «χαοτική». Πρόσθεσε ότι η οργάνωση κατάφερε να προσεγγίσει μόνο 20 από τους 200 εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού στη Μαγιότ και εξέφρασε φόβους για τον συνολικό αριθμό θανάτων.

«Το σύνολο των παραγκουπόλεων έχει καταστραφεί ολοσχερώς, δεν έχουμε λάβει αναφορές για εκτοπισμένους ανθρώπους, επομένως η πραγματικότητα μπορεί να είναι τρομερή τις επόμενες ημέρες», δήλωσε ο εκπρόσωπος στο σημερινό πρόγραμμα του BBC Radio 4.

Στη Μαγιότ, περίπου το 75% του πληθυσμού ζει κάτω από το εθνικό όριο της φτώχειας, ενώ ένας στους τρεις κατοίκους είναι άνεργος.



