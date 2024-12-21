Χιλιάδες λουλούδια εναπόθεσαν προς τιμήν των θυμάτων στο Μαγδεμβούργο, άνθρωποι που με λυπημένα πρόσωπα δηλώνουν τη συμπαράστασή τους στους παθόντες της σημείο της επίθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή, ένας 50χρονος Σαουδάραβας γιατρός εισήλθε με μία μαύρη BMW σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο προκαλώντας τον θάνατο 5 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 200, από τους οποίους οι 41 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Παρότι, όπως αναφέρει η Frankfurter Allgemaine Zeitung (FAZ) σε εκτενές δημοσίευμα της όλες οι χριστουγεννιάτικες αγορές στη Γερμανία φυλάσσονται καλά από την αστυνομία μετά την επίθεση στο Βερολίνο το 2016, όταν ο τζιχαντιστής Anis Amri οδήγησε ένα φορτηγό στο πλήθος και σκότωσε 13 άτομα, ο δράστης κατάφερε να παρακάμψει την ασφάλεια.

Πάντως, η άλλοτε ζωηρή χριστουγεννιάτικη αγορά «σιώπησε» μετά το σοκαριστικό γεγονός και ο κόσμος αφήνει το λουλούδι του γεμάτος θλίψη και οργή, αλλά και στέκεται προσπαθώντας να πιστέψει αυτό που συνέβη.

