Ο Taleb A., ο οδηγός του θανάτου στο Μαγδεμβούργο, που σκότωσε 5 ανθρώπους -ανάμεσά τους και ένα παιδί 9 ετών - και τραυμάτισε άλλους 200 αφού μπήκε με το αυτοκίνητο σε χριστουγεννιάτικη αγορά, φαίνεται πως ήταν γνωστός στις γερμανικές αρχές εδώ και καιρό. Πριν από έντεκα χρόνια, το 2013, είχε καταδικαστεί από γερμανικό δικαστήριο, όπως αναφέρει το Der Spiegel.

Ο λόγος της καταδίκης του: «Διατάραξη της δημόσιας ειρήνης με απειλές για διάπραξη εγκλημάτων». Αυτό σημαίνει ότι οι αρχές προφανώς τον έβλεπαν επικίνδυνο ακόμη και τότε και θεωρούσαν πιθανό ότι μπορούσε να πραγματοποιήσει τις απειλές του. Ως εκ τούτου, το περιφερειακό δικαστήριο του Ρόστοκ τον καταδίκασε στις 4 Σεπτεμβρίου 2013 σε πρόστιμο 90 ημερήσιων συντελεστών των 10 ευρώ. Προφανώς, ο Taleb A. ζούσε στο Hartz IV εκείνη την εποχή.

Μόλις τρία χρόνια αργότερα ζήτησε άσυλο στη Γερμανία. Και αυτό εγκρίθηκε, πιο γρήγορα από το συνηθισμένο, μέσα σε τέσσερις μήνες.

Ο Taleb A. επρόκειτο επίσης να εμφανιστεί ξανά στο δικαστήριο: μία ημέρα πριν από το έγκλημά του, δηλαδή την Πέμπτη αυτής της εβδομάδας. Η δικαστική υπόθεση υποτίθεται ότι αφορούσε την «κατάχρηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης»: Τον Φεβρουάριο του 2024, ο Α. εμφανίστηκε σε αστυνομικό τμήμα στο Βερολίνο για να υποβάλει αναφορά. Κάλεσε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης της πυροσβεστικής ενώ ήταν ακόμα εκεί και φαινόταν μπερδεμένος.

Η δήλωση του νοσοκομείου που δούλευε

Όπως αναφέρουμε, ο ύποπτος που συνελήφθη χθες για τις επιθέσεις είναι ένας Σαουδάραβας γιατρός. Τώρα καταλαβαίνουμε ότι δούλευε σε μια εξειδικευμένη κλινική στο Μπέρνμπουργκ, μια πόλη 46 χιλιόμετρα από το Μαγδεμβούργο.

Σε δήλωση στο Instagram, το Salus-Fachklinikum Bernburg λέει ότι «έπαθε σοκ όταν έμαθε ότι ο φερόμενος ως δράστης δούλευε ως ειδικός γιατρός στο δυναμικό μας στο Bernburg».

Ο φερόμενος ως δράστης εργάζεται εκεί ως απασχολούμενος ψυχίατρος από τον Μάρτιο του 2020, αλλά δεν έχει υπηρετήσει από τον Οκτώβριο του 2024 λόγω ασθένειας και διακοπών, προσθέτουν.

«Υποστηρίζουμε το έργο των ερευνητικών αρχών με κάθε δυνατό τρόπο τις τελευταίες ώρες», προσθέτει, και ότι «είναι έκπληκτοι και σοκαρισμένοι από την τρομακτική επίθεση». Και προσθέτει ότι δεν μπορούν να δώσουν πολλές λεπτομέρειες λόγω της τρέχουσας αστυνομικής έρευνας.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Η εισαγγελία αναμένεται να απαγγείλει κατηγορίες σε βάρος του οδηγού που φέρεται να έριξε το αυτοκίνητό του πάνω στο πλήθος σε υπαίθρια χριστουγεννιάτικη αγορά στη Γερμανία, για φόνο και απόπειρα φόνου, όπως δήλωσε ο επικεφαλής του γραφείου της τοπικής εισαγγελίας.

Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει ασαφές, όμως η δυσαρέσκεια του υπόπτου με τη μεταχείριση που επιφυλάσσει η Γερμανία στους Σαουδάραβες πρόσφυγες μπορεί να έπαιξε κάποιο ρόλο, δήλωσε ο εισαγγελέας στην πόλη Μαγδεμβούργο σε συνέντευξη Τύπου έπειτα από τη χθεσινή επίθεση, κατά την οποία πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 200 τραυματίστηκαν.

Υπ. Εσωτερικών: Ισλαμοφοβικός ο δράστης

«Ισλαμοφοβικό» χαρακτήρισε τον δράστη του μακελειού στη χριστουγεννιάτικηυ αγορά του Μαγδεμβούργου η υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, ΝΝάνσι Φάζερ.

«Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα», τόινισε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους, αποφεύγοντας ωστόσο να σχολιάσει τις πολιτικές του πεποιθήσεις.

