Λεωφορείο γεμάτο κόσμο συγκρούστηκε με φορτηγό και τυλίχθηκε στις φλόγες στη Βραζιλία νωρίς σήμερα το πρωί, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 22 άνθρωποι, ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία.

Το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν 45 επιβάτες έπαθε λάστιχο με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο έπεσε πάνω σε ένα φορτηγό που μετέφερε πλακάκια και το οποίο ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση στις 4.00 π.μ. τοπική ώρα, σε έναν σημαντικό αυτοκινητόδρομο κοντά στην πόλη Τεοφίλο Οτόνι στην πολιτεία Μίνας Ζεράις.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή που το λεωφορείο έχει τυλιχτεί στις φλόγες:

🚨 TRAGÉDIA: Imagens mostram destruição no acidente entre carreta e ônibus na BR-116 em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Autoridades confirmam 21 mortos. pic.twitter.com/AhmYLzz8Tr — Blog do Marcelo (@blogdomarcelo) December 21, 2024

Η πυροσβεστική υπηρεσία δήλωσε πως διέσωσε 13 επιβάτες από το κατεστραμμένο λεωφορείο. Τρεις επιβαίνοντες σε αυτοκίνητο που ενεπλάκη επίσης στη σύγκρουση και εγκλωβίστηκε κάτω από το φορτηγό επέζησαν.

"Οι πυροσβέστες ανέκτησαν 22 πτώματα από το λεωφορείο, και περισσότερα θύματα ακόμη θα απομακρυνθούν", είπε ο πυροσβέστης Αλόνσο Βιέιρα Τζούνιορ σε βίντεο που δημοσιοποίησε η πυροσβεστική υπηρεσία.

Είπε πως χρειάστηκε γερανός για την πρόσβαση σε ένα άλλο τμήμα του λεωφορείου όπου βρίσκονται και άλλα θύματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

