Φωτογραφίες από την BMW της τρομοκρατικής επίθεσης στο Μαγδεμβούργο

Οι εικόνες από την «αιματηρή BMW, του 50χρονου δράστη υποδεικνύουν την έκταση του μακελειού, καθώς ο οδηγός διένυσε 400 μέτρα χτυπώντας ανθρώπους     

Μαγδεμβούργο

Φωτογραφίες με την BMW που έγινε «γυαλιά καρφιά», αφού ο 50χρονος Σαουδάραβας γιατρός εισήλθε με το αυτοκίνητο σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο, προκαλώντας τον θάνατο 5 ανθρώπων και τραυματίζοντας άλλους 200.

Οι εικόνες από τη «αιματηρή BMW, υποδεικνύουν την έκταση του μακελειού, καθώς ο οδηγός διένυσε 400 μέτρα χτυπώντας ανθρώπους.

Μαγδεμβούργο

TAGS: Γερμανία τρομοκρατική επίθεση Μαγδεμβούργο
