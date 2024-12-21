Φωτογραφίες με την BMW που έγινε «γυαλιά καρφιά», αφού ο 50χρονος Σαουδάραβας γιατρός εισήλθε με το αυτοκίνητο σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο, προκαλώντας τον θάνατο 5 ανθρώπων και τραυματίζοντας άλλους 200.
Οι εικόνες από τη «αιματηρή BMW, υποδεικνύουν την έκταση του μακελειού, καθώς ο οδηγός διένυσε 400 μέτρα χτυπώντας ανθρώπους.
Πηγή: skai.gr
