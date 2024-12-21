Υπό την επήρεια ναρκωτικής ουσίας βρισκόταν ο Ταλέμπ Α., ο φερόμενος ως δράστης της χθεσινοβραδινής επίθεσης στην χριστουγεννιάτικη υπαίθρια αγορά του Μαγδεμβούργου όπου τουλάχιστον 5 άτομα έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 200 τραυματίστηκαν εκ των οποίων 41 νοσηλεύονται σοβαρά.

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, το προκαταρκτικό τεστ ήταν θετικό, αλλά λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές μόνο έπειτα από την ενδελεχή εξέταση από τους ειδικούς.

Ο 50χρονος Σαουδάραβας είναι ψυχίατρος και εργαζόταν σε κλινική του Μπέρνμπουργκ, περίπου 50 χιλιόμετρα νοτίως του Μαγδεμβούργου. Το τελευταίο διάστημα ωστόσο, αναφέρει το περιοδικό Der Spiegel, απουσίαζε πολύ συχνά από την εργασία του, επικαλούμενος ασθένεια.

Το περιοδικό αναφέρει επίσης ότι η Σαουδική Αραβία είχε ενημερώσει τρεις φορές τις γερμανικές υπηρεσίες για τον Ταλέμπ Α. Συγκεκριμένα, πηγή από τη Σαουδική Αραβία μιλώντας στο Reuters αποκάλυψε ότι η χώρα είχε προειδοποιήσει τις γερμανικές αρχές για τον δράστη αφού δημοσίευσε εξτρεμιστικές απόψεις στον προσωπικό του λογαριασμό X που απειλούσαν την ειρήνη και την ασφάλεια.

Το Der Spiegel ανέφερε ότι ο ύποπτος συμπαθούσε το AfD, ωστόσο, το περιοδικό δεν ανέφερε από πού πήρε τις πληροφορίες.

Επίσκεψη Σολτς στο σημείο της επίθεσης

Την υπαίθρια χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου όπου χθες σημειώθηκε η φονική επίθεση επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός της Γερμανίας Όλαφ Σολτς. Τον Σολτς συνόδευσε η υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέιζερ. Μαζί με τον ηγέτη της πολιτείας της Σαξονίας Άνχαλτ, Ράινερ Χάσελοφ, όλοι τους ντυμένοι στα μαύρα, περπάτησαν σιωπηλοί στη χριστουγεννιάτικη αγορά κατά μήκος του δρόμου όπου ο δράστης όργωνε το αυτοκίνητό του μέσα στα πλήθη το βράδυ της Παρασκευής.

«Τι τρομερή πράξη είναι να τραυματίζεις και να σκοτώνεις τόσους πολλούς ανθρώπους με τέτοια βαρβαρότητα. Σχεδόν 40 άνθρωποι είναι τόσο σοβαρά τραυματισμένοι που πρέπει να ανησυχούμε πολύ για αυτούς», είπε ο Όλαφ Σολτς και κάλεσε τον λαό να σταθεί ενωμένος ενάντια στο μίσος.

Στο σημείο σπεύδουν από το πρωί δεκάδες πολίτες προκειμένου να αφήσουν ένα λουλούδι στο σημείο της επίθεσης.

Ποιος είναι ο δράστης - Αναζητούν το κίνητρο

Το κίνητρο του δράστη παραμένει ασαφές, οι αρχές ωστόσο, σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, φαίνεται ότι έχουν αποκλείσει την ισλαμιστική τρομοκρατία.

Ο 50χρονος δράστης, ψυχίατρος στο επάγγελμα γεννήθηκε στο Χουφούφ της Σαουδικής Αραβίας το 1974 και το 2006 έφθασε στην Γερμανία ζητώντας άσυλο, καθώς είχε αποκηρύξει το ισλάμ και φοβόταν για την ζωή του. Από το 2016 απολαμβάνει καθεστώς πολιτικού πρόσφυγα και μέχρι σήμερα εργαζόταν σε ψυχιατρική κλινική στο Μπέρνμπουργκ, μια πόλη 32.000 κατοίκων περίπου 50 χιλιόμετρα νοτίως του Μαγδεμβούργου, στην Σαξονία-'Ανχαλτ.

Ο Ταλέμπ Α. ήταν γνωστός στην κοινότητα των αυτοεξόριστων Σαουδαράβων και ενεργούσε μάλιστα ως «σημείο επαφής» των συμπατριωτών του αιτούντων άσυλο στην Γερμανία, ιδίως των γυναικών.

Ενδεικτικά, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει το 2019 στην Frankfurter Rundschau, δήλωνε ότι γυναίκες από την πατρίδα του στρέφονται σε εκείνον ζητώντας προστασία, κυρίως επειδή «είχαν βιαστεί από τον σύζυγο-κηδεμόνα τους» και υποστήριζε ότι το γερμανικό σύστημα ασύλου αποτελούσε «δρόμο προς την ελευθερία» για αυτές.

Το τελευταίο διάστημα ωστόσο, ο 50χρονος φαίνεται ότι είχε απομακρυνθεί από αυτές τις απόψεις και κατηγορούσε την Γερμανία ότι επιδιώκει τον εξισλαμισμό της Ευρώπης.

«Η Γερμανία πρέπει να προστατεύσει τα σύνορά της από την παράνομη μετανάστευση. Έχει καταστεί σαφές ότι η πολιτική ανοιχτών συνόρων ήταν ένα σχέδιο της 'Αγγελα Μέρκελ, προκειμένου να εξισλαμίσει την Ευρώπη», έγραφε συχνά στην πλατφόρμα «Χ» και εξέφραζε ευθέως την συμπάθειά του για την Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD): «Ποιος άλλος πολεμά το ισλάμ στην Γερμανία;», έγραφε σε αναρτήσεις του. Πριν από τρία χρόνια είχε μάλιστα απευθυνθεί στην AfD εισηγούμενος την ίδρυση ακαδημίας για πρώην μουσουλμάνους.

Σε άλλο βίντεο που ανήρτησε σε αμερικανικό αντι-ισλαμικό ιστολόγιο, ο Ταλέμπ Α. φαίνεται να υιοθετεί θεωρείς συνωμοσίας περί «μυστικής επιχείρησης» του γερμανικού κράτους «να κυνηγήσει και να εξουδετερώσει» Σαουδάραβες πρώην μουσουλμάνους σε όλον τον κόσμο, «ενώ σύροι τζιχαντιστές λαμβάνουν άσυλο στην χώρα».

Από τις αναρτήσεις και τα σχόλιά του φαίνεται ότι ήταν επικριτής της μεταναστευτικής πολιτικής του Τζο Μπάιντεν στις ΗΠΑ και θαυμαστής του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία Ίλον Μασκ.

Το βίντεο πριν την επίθεση

Σύμφωνα με την BILD, λίγη ώρα πριν ο Ταλέμπ Α. νοικιάσει την μαύρη BMW X-5 και την οδηγήσει στην χριστουγεννιάτικη αγορά, είχε αναρτήσει βίντεο, στο οποίο ο ίδιος συστηνόταν ως «Ταλέμπ Α. ψυχίατρος που εργάζεται στην Γερμανία» και σε έναν χαοτικό μονόλογο υποστήριζε μεταξύ άλλων ότι στην Γερμανία οι επικριτές του ισλάμ διώκονται «ενεργά και με εγκληματικό τρόπο».

Πηγή: skai.gr

