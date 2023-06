Madonna: Οι συνεργάτες της είχαν προετοιμαστεί για το χειρότερο σενάριο

Η είδηση χθες ότι η Μαντόνα (Madonna) εισήχθη εσπευσμένα σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης έκανε αστραπιαία τον γύρο του κόσμου.

Αργότερα ανακοινώθηκε πως αναβάλλεται η περιοδεία της, λόγω ασθένειας η οποία – σύμφωνα με τον μάνατζέρ της – αποδόθηκε σε «σοβαρή βακτηριακή λοίμωξη».

Τώρα,μετά από 5 ημέρες, η 64χρονη βασίλισσα της ποπ – και μία από τις πλέον αμφιλεγόμενες προσωπικότητες το τελευταίο διάστημα – δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο για την ζωή της, παραμένει υπό ιατρική φροντίδα και «αναμένεται πλήρης ανάρρωση».

Madonna is putting her health first after a recent medical scare. Her manager shares details about her hospitalization here: https://t.co/3MDigXpYlV. pic.twitter.com/UUUIDZErSk