Λευκορωσία: Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι φτιάχνεται στρατιωτική βάση της Wagner νοτιοανατολικά του Μινσκ

Δορυφορικές εικόνες από κενή στρατιωτική βάση που βρίσκεται νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Λευκορωσίας Μινσκ φαίνεται ότι δείχνουν την τέλεση εργασιών για την κατασκευή εγκαταστάσεων που θα στεγάσουν την μισθοφορική οργάνωση-εταιρεία Wagner.

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης έχουν δημοσιεύσει πληροφορίες για την κατασκευή νέας βάσης για την Wagner σε κενές στρατιωτικές εγκαταστάσεις κοντά στην πόλη Ασιπόβιτσι, σε απόσταση 90 χιλιομέτρων από το Μινσκ.

Εικόνες που προέρχονται από δορυφόρους Sentinel 2 της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας δείχνουν σειρές μεγάλου μήκους κατασκευών στο κοντινό χωριό Τσελ, σε μία έκταση η οποία ήταν κενή στις 14 Ιουνίου.

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο προσκάλεσε την Wagner να εγκατασταθεί στην χώρα του καθιστώντας την επιχειρησιακή της βάση έπειτα από την συμφωνία με την οποία έλαβε τέλος η σύντομη ανταρσία του Γεβγκένι Πριγκόζιν το περασμένο Σάββατο.

According to satellite imagery from Planet Labs, temporary structures are rapidly being constructed at a deserted military base in Belarus.



The base could be a possible location for the Prigozhin led Wagner Group who were given the option to relocate to Belarus after their… pic.twitter.com/kyw0Ret2NZ