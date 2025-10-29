Λούβρο: Εντοπίστηκε DNA ενός από τους 2 συλληφθέντες για τη ληστεία στο Λούβρο

Οι δύο συλληφθέντες για τη ληστεία στο Λούβρο θεωρούνται ύποπτοι ότι ήταν αυτοί που εισέβαλαν στην πτέρυγα Apollon του μουσείου και έκλεψαν τα ανεκτίμητα κοσμήματα, ανακοίνωσε την Τετάρτη η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκό.

Οι δύο άνδρες έχουν «εν μέρει» αναγνωρίσει την εμπλοκή τους στη ληστεία, είπε.

Τέσσερις κουκουλοφόροι τράπηκαν σε φυγή με τα κοσμήματα αφού εισέβαλαν στο Λούβρο το πρωί της 19ης Οκτωβρίου, αποκαλύπτοντας μεγάλα κενά ασφαλείας στο μουσείο με τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο.

Η εισαγγελέας δήλωσε επίσης ότι τα κοσμήματα δεν έχουν ανακτηθεί μέχρι στιγμής.



Η Λορ Μπεκό ανακοίνωσε επίσης τον εντοπισμό DNA σε έναν από τους υπόπτους στο δίκυκλο που χρησιμοποιήθηκε για τη ληστεία στο Μουσείο.

Το όχημα που χρησιμοποιήθηκε και επέτρεψε στους υπόπτους να μπουν στο Μουσείο είχε κλαπεί στις 10 Οκτωβρίου.

Η Λορ Μπεκό σημείωσε ότι δεν μπορεί να αποκλείσει ότι η συμμορία πίσω από τη θεαματική ληστεία, είναι μεγαλύτερη από τους τέσσερις που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας.

Πηγή: skai.gr

