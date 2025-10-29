Η εκεχειρία στη Γάζα δοκιμάζεται εκ νέου, καθώς το Ισραήλ ανακοίνωσε στοχευμένο πλήγμα στη βόρεια Λωρίδα σε απάντηση, όπως υποστηρίζει, στις παραβιάσεις της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι πραγματοποίησε «στοχευμένο πλήγμα» στην περιοχή Μπεΐτ Λαχίγια, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, εναντίον υποδομής όπου, σύμφωνα με το Ισραήλ, αποθηκεύονταν όπλα.

צה"ל תקף תשתית טרור בה אוחסנו אמצעי לחימה ואמצעי מוטס אשר היוו איום מיידי בצפון רצועת עזה



לפני זמן קצר, צה"ל תקף באופן ממוקד במרחב בית לאהיא שבצפון רצועת עזה, בהובלת פיקוד הדרום ובאמצעות חיל האוויר, תשתית טרור בה אוחסנו אמצעי לחימה ואמצעי מוטס שנועדו לשמש לביצוע מתווה טרור בטווח… pic.twitter.com/0jNvIPDido — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 29, 2025

Νωρίτερα, ο στρατός είχε δηλώσει ότι επανέφερε την εφαρμογή της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα, μετά από σειρά επιθέσεων σε όλη την περιοχή, τις οποίες χαρακτήρισε απάντηση σε παραβιάσεις της Χαμάς.

Κάτοικοι της Πόλης της Γάζας ανέφεραν ότι άκουσαν έκρηξη στο βόρειο τμήμα και είδαν στήλη καπνού να υψώνεται πάνω από την περιοχή.

Ισραηλινά πλήγματα σκότωσαν τουλάχιστον 100 ανθρώπους σε όλη τη Γάζα τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, σύμφωνα με Παλαιστίνιους αξιωματούχους υγείας, σε μια από τις φονικότερες επιθέσεις από τότε που Ισραήλ και Χαμάς συμφώνησαν σε εκεχειρία πριν από τρεις εβδομάδες.

Οι επιθέσεις ξεκίνησαν το βράδυ της Τρίτης, αφού η ισραηλινή κυβέρνηση κατηγόρησε τη Χαμάς για παραβίαση της εκεχειρίας, υποστηρίζοντας ότι δεν επέστρεψε τις σορούς των νεκρών ομήρων και ότι επιτέθηκε σε ισραηλινές δυνάμεις στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Γάζας. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ένας στρατιώτης, ο επιλοχίας Γιόνα Εφραΐμ Φελντμπάουμ, σκοτώθηκε στην επίθεση στη Ράφα.

Την Τετάρτη, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, δήλωσε ότι «δεκάδες διοικητές της Χαμάς» σκοτώθηκαν στις νυχτερινές επιδρομές, ενώ ο στρατός ανέφερε πως η εκεχειρία επανήλθε στις 10 π.μ. τοπική ώρα.

Οι αρχές υγείας της Γάζας έκαναν λόγο για τουλάχιστον 100 νεκρούς και περίπου 250 τραυματίες, καθώς οι βομβαρδισμοί έπληξαν πολλές περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.