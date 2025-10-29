Φωτογραφίες τρομοκρατών που εξόντωσε το τελευταίο 24ωρο ανήρτησαν την Τετάρτη οι IDF, πολλοί από αυτούς συμμετείχαν στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου.

Οι IDF επισυνάπτουν στα social media ένα infographic με τους τρομοκράτες που χτυπήθηκαν στη Γάζα τις τελευταίες 24 ώρες.

Attached is an infographic with the terrorists struck in Gaza in the past 24 hours: https://t.co/HWUcMtRI7L pic.twitter.com/J0d9EYVz49 — Israel Defense Forces (@IDF) October 29, 2025

«Σε απάντηση στην κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από τη Χαμάς, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έπληξαν δεκάδες τρομοκρατικούς στόχους της Χαμάς σε όλη τη Γάζα», τονιζόταν σε ανακοίνωση νωρίτερα.

Στόχοι που επλήγησαν:

Βασικοί τρομοκράτες, συμπεριλαμβανομένων 3 διοικητών ταγμάτων, 2 αναπληρωτών διοικητών ταγμάτων και 16 διοικητών λόχων

Σημεία παρατήρησης

Αποθήκες παραγωγής όπλων

Σημεία εκτόξευσης

Υπόγειες σήραγγες

Σημεία βολής όλμων

Εξουδετερώθηκαν τρομοκράτες που συμμετείχαν στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου:

Muhammad Isa, διοικητής διμοιρίας Nukhba

Fawwaz ‘Uwayda, διοικητής τρομοκρατικού πυρήνα Nukhba

Hatem Maher Mousa Qudra, διοικητής λόχου Nukhba

Muhammad Abu Shari’a & Nidal Abu Shari’a, τρομοκράτες της τρομοκρατικής οργάνωσης Mijahideen

Πηγή: skai.gr

