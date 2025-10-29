Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι IDF ανήρτησαν φωτογραφίες τρομοκρατών που εξόντωσε το τελευταίο 24ωρο – Εικόνα

Οι IDF επισυνάπτουν ένα infographic με τους τρομοκράτες που χτυπήθηκαν στη Γάζα τις τελευταίες 24 ώρες - Πολλοί συμμετείχαν στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου  

IDF: Ανήρτησε φωτογραφίες τρομοκρατών που εξόντωσε το τελευταίο 24ωρο – Εικόνα

Φωτογραφίες τρομοκρατών που εξόντωσε το τελευταίο 24ωρο ανήρτησαν την Τετάρτη οι IDF, πολλοί από αυτούς συμμετείχαν στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου. 

Οι IDF επισυνάπτουν στα social media ένα infographic με τους τρομοκράτες που χτυπήθηκαν στη Γάζα τις τελευταίες 24 ώρες. 

«Σε απάντηση στην κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από τη Χαμάς, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έπληξαν δεκάδες τρομοκρατικούς στόχους της Χαμάς σε όλη τη Γάζα», τονιζόταν σε ανακοίνωση νωρίτερα.

Στόχοι που επλήγησαν:

  • Βασικοί τρομοκράτες, συμπεριλαμβανομένων 3 διοικητών ταγμάτων, 2 αναπληρωτών διοικητών ταγμάτων και 16 διοικητών λόχων
  • Σημεία παρατήρησης
  • Αποθήκες παραγωγής όπλων
  • Σημεία εκτόξευσης
  • Υπόγειες σήραγγες
  • Σημεία βολής όλμων

Εξουδετερώθηκαν τρομοκράτες που συμμετείχαν στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου:

  • Muhammad Isa, διοικητής διμοιρίας Nukhba
  • Fawwaz ‘Uwayda, διοικητής τρομοκρατικού πυρήνα Nukhba
  • Hatem Maher Mousa Qudra, διοικητής λόχου Nukhba
  • Muhammad Abu Shari’a & Nidal Abu Shari’a, τρομοκράτες της τρομοκρατικής οργάνωσης Mijahideen
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χαμάς Λωρίδα της Γάζας IDF Ισραήλ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark