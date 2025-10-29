Πούτιν: Μετά τον Burevestnik θριαμβολογεί για το πυρηνικό υποβρύχιο drone Poseidon και τον πύραυλο Sarmat

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν θριαμβολογεί για τα όπλα του. Ο Ρώσος πρόεδρος επισκέφθηκε την Τετάρτη την Κεντρική Στρατιωτική Κλινική P.V. Mandryka, όπου συναντήθηκε με στρατιώτες που νοσηλεύονται. Σημείωσε ότι όλοι στην πρώτη γραμμή είναι ήρωες και η «τρέχουσα κατάσταση στη ζώνη είναι ευνοϊκή για τη Ρωσία».

Σύμφωνα με το TASS στη συνάντηση, ο Πούτιν ανακοίνωσε τη δοκιμή του υποβρυχίου drone Poseidon (κάτω φωτογραφίες) την προηγούμενη ημέρα και την ετοιμότητά του να επιτρέψει σε εκπροσώπους ξένων μέσων ενημέρωσης την πρόσβαση σε «περικυκλωμένα ουκρανικά στρατεύματα».

Poseidon και Sarmat

- Η Ρωσία δοκίμασε το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο σκάφος Poseidon: «Χθες πραγματοποιήσαμε άλλη μια δοκιμή ενός άλλου πολλά υποσχόμενου συστήματος, του μη επανδρωμένου υποβρυχίου σκάφους Poseidon, επίσης με πυρηνική ενέργεια».

- Η δοκιμή του Poseidon ήταν «τεράστια επιτυχία». «Για πρώτη φορά, καταφέραμε όχι μόνο να το εκτοξεύσουμε από ένα υποβρύχιο χρησιμοποιώντας τον κινητήρα πρόωσης, αλλά και να θέσουμε σε λειτουργία τον πυρηνικό σταθμό παραγωγής ενέργειας, ο οποίος τροφοδοτούσε το σκάφος για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα».

- Το Poseidon είναι μοναδικό όσον αφορά την ταχύτητα και το βάθος κίνησης. «Δεν υπάρχει τίποτα παρόμοιο στον κόσμο, οι αντίπαλοί του είναι απίθανο να εμφανίσουν κάτι ανάλογο σύντομα και δεν υπάρχουν υπάρχουσες μέθοδοι αναχαίτισης».

- Ο διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος Sarmat θα τεθεί σύντομα σε μάχιμη υπηρεσία: «Δεν υπάρχει [πύραυλος] σαν τον Sarmat στον κόσμο. Δεν έχουμε ακόμη έναν σε υπηρεσία. Αλλά θα τεθεί σύντομα σε λειτουργία».

- Το υποβρύχιο σκάφος Poseidon είναι σημαντικά πιο ισχυρό από τον Sarmat.



Πύραυλος Burevestnik

Ο πύραυλος Burevestnik, που αναπτύχθηκε από Ρώσους ειδικούς, έχει «αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα»: «Μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα επιτεύγματα των επιστημόνων, των ειδικών και των μηχανικών μας που έκαναν όλα αυτά δυνατά».

Το πυρηνικό σύστημα πρόωσης είναι το βασικό πλεονέκτημα του Burevestnik. «Αυτό το μικρό πυρηνικό σύστημα πρόωσης, ενώ είναι συγκρίσιμο σε ισχύ με, ας πούμε, έναν πυρηνικό αντιδραστήρα σε ένα πυρηνικό υποβρύχιο, είναι χίλιες φορές μικρότερο».

Ο πυρηνικός αντιδραστήρας που είναι εγκατεστημένος στο Burevestnik ξεκινά «σε λεπτά και δευτερόλεπτα».

Χρήση των τεχνολογιών του Burevestnik σε άλλα προγράμματα

- Η Ρωσία θα μπορεί να εφαρμόσει τις πυρηνικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στον πύραυλο Burevestnik στην πολιτική οικονομία και στο σεληνιακό πρόγραμμα: «Θα μπορούμε επίσης να τις εφαρμόσουμε στην εθνική οικονομία, θα μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για να λύσουμε προβλήματα ενεργειακού εφοδιασμού στην Αρκτική και θα τις χρησιμοποιήσουμε στο σεληνιακό πρόγραμμα».

- Ηλεκτρονικές λύσεις πανομοιότυπες με αυτές του πυραύλου Burevestnik «χρησιμοποιούνται ήδη σε διαστημικά προγράμματα».

- Ο πύραυλος Burevestnik αποτελεί ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός, όχι μόνο στη βελτίωση της αμυντικής ικανότητας της Ρωσίας, αλλά και στην επιστήμη: «Πρόκειται για μια σημαντική ανακάλυψη όχι μόνο στην ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της χώρας, αλλά και στην επιστήμη στο σύνολό της και στη μελλοντική εθνική οικονομία».

Σχετικά με την κατάσταση στη «ζώνη ειδικών επιχειρήσεων»

- Η κατάσταση στη «ζώνη ειδικών επιχειρήσεων εξελίσσεται ευνοϊκά για εμάς».

- Στο Κουπιάνσκ και το Κρασνοαρμέισκ, ο εχθρός είναι αποκλεισμένος και περικυκλωμένος: «Σε δύο σημεία - στην πόλη Κουπιάνσκ και στην πόλη Κρασνοαρμέισκ - ο εχθρός είναι αποκλεισμένος και περικυκλωμένος».

- Η πολιτική ηγεσία της Ουκρανίας πρέπει να λάβει αποφάσεις σχετικά με την τύχη των πολιτών της που είναι παγιδευμένοι: «Αυτό θα πρέπει να επιτρέψει στην πολιτική ηγεσία της Ουκρανίας να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις σχετικά με την τύχη των πολιτών της και του στρατιωτικού προσωπικού της [που είναι περικυκλωμένοι], όπως έκαναν κάποτε στο Αζόφσταλ. Θα έχουν αυτή την ευκαιρία».

Σχετικά με την ετοιμότητα να επιτραπεί η πρόσβαση ξένων μέσων ενημέρωσης στον περικυκλωμένο εχθρό

- Οι Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν αντιτίθενται στο να επιτραπεί στα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των ουκρανικών και ξένων, να εισέλθουν στην εχθρική ζώνη περικύκλωσης: «Έχω συζητήσει αυτό το θέμα με τους διοικητές των σχετικών ομάδων και δεν είναι αντίθετοι».

- «Είμαστε έτοιμοι να τους φέρουμε [δημοσιογράφους] σε ορισμένα σημεία, ώστε οι Ουκρανοί στρατιωτικοί στην άλλη πλευρά να μπορούν να τους δεχτούν».

- Η Ρωσία ανησυχεί ότι το Κίεβο θα προκαλέσει τα μέσα ενημέρωσης όσο βρίσκονται στη ζώνη όπου οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι περικυκλωμένες: «Μας ανησυχεί μόνο ένα πράγμα - να μην υπάρξουν προκλήσεις από την ουκρανική πλευρά. Το κύριο πράγμα είναι να αποφευχθούν οι προκλήσεις από την Ουκρανία, ώστε να μην πετούν drones, ώστε να μην τραυματιστεί κανένας από αυτούς τους δημοσιογράφους, για τους οποίους οι επικριτές μπορεί να προσπαθήσουν να μας κατηγορήσουν αργότερα».

- Οι Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι έτοιμες να αναστείλουν τις πολεμικές επιχειρήσεις στη ζώνη όπου ο εχθρός είναι περικυκλωμένος, εφόσον τα μέσα ενημέρωσης είναι παρόντα εκεί: «Είμαστε έτοιμοι να σταματήσουμε τις εχθροπραξίες για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, για αρκετές ώρες, δύο, τρεις, έξι ώρες, ώστε μια ομάδα δημοσιογράφων να μπορεί να εισέλθει σε αυτούς τους οικισμούς, να δει τι συμβαίνει, να μιλήσει με Ουκρανούς στρατιώτες και μετά να φύγει».

Για τον ηρωισμό των Ρώσων στρατιωτών

- Η ετοιμότητα να υπερασπιστούν την Πατρίδα είναι «στα γονίδια» των Ρώσων.

- Οι Ρώσοι στρατιώτες μάχονται με αξιοπρέπεια: «Πολεμάτε με αξιοπρέπεια - αυτό είναι προφανές».

- Όλοι οι στρατιώτες στη «ζώνη ειδικών επιχειρήσεων» συμπεριφέρονται ηρωικά: «Το έχω πει πολλές φορές, και έχω καλό λόγο που το λέω αυτό: όλοι στη ζώνη ειδικών στρατιωτικών επιχειρήσεων, στην πρώτη γραμμή, στο πεδίο της μάχης, συμπεριφέρονται ηρωικά».

- Οι Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις προχωρούν σε όλους τους τομείς της «ειδικής επιχείρησης». «Οι σύντροφοί σας προχωρούν σε όλους τους τομείς, αναλαμβάνοντας ενεργό δράση».

- Οι Ρώσοι θα πρέπει να γνωρίζουν την ηρωική τους ιστορία: «Μας ενδυναμώνει. Αυτό είναι απολύτως αλήθεια. Πρέπει να μιλήσουμε γι' αυτό».

- Η Ρωσία διασφαλίζει «τη δική της ασφάλεια, την ασφάλεια του λαού μας, μακροπρόθεσμα».

Δηλώσεις Πεσκόφ

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί ειλικρινά να βοηθήσει στην επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, κάτι που γίνεται δεκτό θετικά από τη Μόσχα». Αυτή την άποψη εξέφρασε στο μεταξύ ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. «Προσπαθεί πραγματικά και ειλικρινά να βοηθήσει στην επίλυση μιας σειράς συγκρούσεων στη διεθνή σκηνή. Προσπαθεί ειλικρινά να βοηθήσει στην επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, κάτι που παραδοσιακά γίνεται δεκτό με μεγάλη θετικότητα στη Μόσχα, και μεταξύ άλλων από τον πρόεδρό μας Βλαντίμιρ Πούτιν», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Πηγή: skai.gr

