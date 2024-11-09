Λούκυ Λουκ: Σε δημοπρασία 50 αυθεντικές σελίδες κόμικ του μοναχικού καουμπόη

Eπερχόμενη δημοπρασία 50 αυθεντικών σελίδων κόμικ Λούκυ Λουκ δεν είναι απλώς ένα σπάνιο γεγονός για συλλέκτες και λάτρεις, αλλά είναι επίσης μια γιορτή της διαρκούς κληρονομιάς και της ιδιοφυΐας του δημιουργού του εμβληματικού χαρακτήρα, του Βέλγου σκιτσογράφου Μορίς.

Η δημοπρασία που διοργανώνεται από τον οίκο Christie's στο Παρίσι στις 15 Νοεμβρίου, αναδεικνύει τη συμβολή του Μορίς (Morris, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Maurice de Bevere) – στον κόσμο των κόμικ και την επίδραση του Λούκυ Λουκ, του μοναχικού καουμπόη «που πυροβολεί πιο γρήγορα από τη σκιά του».

Οι σελίδες κόμικ παρουσιάστηκαν πριν από τη δημοπρασία του Christie's στις Βρυξέλλες, τη Γενεύη και το Παρίσι και πρόσφεραν στους συλλέκτες τη δυνατότητα να ανακαλύψουν ξανά την καριέρα ενός πρωτοπόρου των κόμικ, ενός από τους γίγαντες της ένατης τέχνης, όρος που επινοήθηκε από τον ίδιο τον Μορίς.

Ο Μορίς, ο οποίος γεννήθηκε στη βελγική πόλη Κόρτρικ το 1923, εμπνεύστηκε τόσο από τα κινούμενα σχέδια της Walt Disney όσο και από ευρωπαϊκές πηγές, σχεδιάζοντας τα κόμικς του σε κινηματογραφικό ύφος.

Ο Λούκυ Λουκ εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1946 στο περιοδικό Spirou και το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ δημοσιεύτηκε το 1947 – ακολούθησαν άλλα 71 που παρήγαγε ο Μορίς μέχρι τον θάνατό του το 2001. Το κόμικ εξελίχθηκε σε πολιτιστικό φαινόμενο, μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες, και ακολούθησαν διασκευές κινουμένων σχεδίων, βιντεοπαιχνίδια και ταινίες ζωντανής δράσης.

Κάθε σελίδα εκτιμάται ότι θα πωληθεί 20.000 έως 70.000 ευρώ. Η δημοπρασία αναμένεται ότι θα αποφέρει κέρδη 2,7-3,4 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τον οίκο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

