Πέθανε ο ηθοποιός Τόνι Τοντ, ο πρωταγωνιστής των "Candyman"

Θλίψης στους λάτρεις των ταινιών τρόμου σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Αμερικανού ηθοποιού Τόνι Τοντ, γνωστός παγκοσμίως για τον ομώνυμο ρόλο του στη σειρά ταινιών θρίλερ "Candyman".

Ο Τον απεβίωσε το βράδυ της Τετάρτης σε ηλικία 69 ετών, όπως μετέδωσε το TMZ και άλλα αμερικανικά μέσα.

Tony Todd, famous for his role as the original “Candyman” has sadly died at the age of 69 🙏 pic.twitter.com/4AuNc8RJma — Daily Loud (@DailyLoud) November 9, 2024

Ο αντιπρόσωπός του, Τζέφρι Γκόλντμπεργκ, ανέφερε ότι «ο Τόνι πέθανε από φυσικά αίτια στο σπίτι του στη Μαρίνα ντελ Ρέι στο Λος Άντζελες», αλλά δεν αποκάλυψε την ακριβή αιτία θανάτου.

Οι μεγαλύτεροι ρόλοι του ήταν στα θρίλερ "Candyman", στα οποία έπαιξε τον ομώνυμο χαρακτήρα.

Rest in Peace, Tony Todd. An absolute legend. His performance as Candyman is going to go down in film history as one of the most iconic film performances ever. pic.twitter.com/CPCsT3WHck — hugeasmammoth.films (@hugeasmammoth_) November 9, 2024

Πρωταγωνίστησε στην αρχική ταινία του 1992, καθώς και σε τρεις επακόλουθες ταινίες: "Candyman: Farewell to the Flesh" (1995), "Candyman 3: Day of the Dead" (1999) και "Candyman" (2021).

Ο Τοντ είχε παίξει και σε άλλες αξιόλογες ταινίες, όπως "The Crow¨", "The Rock", "Final Destination", "Platoon" και "Night of the Living Dead".ενώ πρόσφατα ήταν η «φωνή» του Venom στο Spider-Man 2, της Marvel.

Tony Todd, known as the star of the Candyman franchise, for his role in the Final Destination movies, and recently as the voice of Venom in Marvel's Spider-Man 2, has died at 69. pic.twitter.com/bS2OaeKvuJ — IGN (@IGN) November 9, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.