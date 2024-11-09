Λογαριασμός
Πέθανε ο "Candyman", ο γνωστός ηθοποιός Τόνι Τοντ

Ο Τοντ είχε παίξει και σε άλλες αξιόλογες ταινίες, όπως "The Crow¨", "Platoon" και "Night of the Living Dead", ενώ πρόσφατα ήταν η «φωνή» του Venom στο Spider-Man 2

Πέθανε ο ηθοποιός Τόνι Τοντ, ο πρωταγωνιστής των "Candyman"

Θλίψης στους λάτρεις των ταινιών τρόμου σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Αμερικανού ηθοποιού Τόνι Τοντ, γνωστός παγκοσμίως για τον ομώνυμο ρόλο του στη σειρά ταινιών θρίλερ "Candyman". 

Ο Τον απεβίωσε το βράδυ της Τετάρτης σε ηλικία 69 ετών, όπως μετέδωσε το TMZ και άλλα αμερικανικά μέσα. 

Ο αντιπρόσωπός του, Τζέφρι Γκόλντμπεργκ, ανέφερε ότι  «ο Τόνι πέθανε από φυσικά αίτια στο σπίτι του στη Μαρίνα ντελ Ρέι στο Λος Άντζελες», αλλά δεν αποκάλυψε την ακριβή αιτία θανάτου.

Οι μεγαλύτεροι ρόλοι του ήταν στα θρίλερ "Candyman", στα οποία έπαιξε τον ομώνυμο χαρακτήρα.

Πρωταγωνίστησε στην αρχική ταινία του 1992, καθώς και σε τρεις επακόλουθες ταινίες: "Candyman: Farewell to the Flesh" (1995), "Candyman 3: Day of the Dead" (1999) και "Candyman" (2021).

Ο Τοντ είχε παίξει και σε άλλες αξιόλογες ταινίες, όπως "The Crow¨", "The Rock", "Final Destination", "Platoon" και "Night of the Living Dead".ενώ πρόσφατα ήταν η «φωνή» του Venom στο Spider-Man 2, της Marvel. 

