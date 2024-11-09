Ινδονησία: Εκρήγνυται ξανά το ηφαίστειο - Στα 9 χιλιόμετρα η ζώνη ασφαλείας

Το ηφαίστειο Λεβοτομπί Λακί-Λακί στην ανατολική Ινδονησία εξερράγη τουλάχιστον τρεις φορές τα ξημερώματα του Σαββάτου, εκτοξεύοντας τέφρα σε ύψος 9 χιλιομέτρων, καθώς οι αρχές σχεδίαζαν την επέκταση της ζώνης ασφαλείας στην περιοχή.

Την περασμένη Κυριακή, εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας αλλεπάλληλων εκρήξεων του ηφαιστείου στην επαρχία της Ανατολικής Νούσα Τενγκάρα. Έκτοτε, οι αρχές προσπαθούν να απομακρύνουν περίπου 16.000 κατοίκους από κοινότητες που βρίσκονται γύρω από το Λεβοτομπί εξαιτίας της έντονης ηφαιστειακής δραστηριότητας.

«Οι εκρήξεις που συνοδεύονται από έκλυση λάβας και αερίων στα δυτικά και νοτιοδυτικά του ηφαιστείου Λεβοτομπί Λακί-Λακί συνεχίζονται», δήλωσε ο Μουχαμάντ Ουαφίντ, επικεφαλής του Κέντρου Ηφαιστειολογίας της Ινδονησίας.

Οι ινδονησιακές αρχές σχεδιάζουν να επεκτείνουν τη ζώνη ασφαλείας γύρω από το ηφαίστειο στα εννέα χιλιόμετρα, από τα οκτώ χιλιόμετρα που είναι μέχρι σήμερα.

Η επιχείρηση εκκένωσης συνεχίζεται στην περιοχή, ενώ μέχρι το βράδυ της Παρασκευής υπολογιζόταν ότι περίπου 10.700 άνθρωποι είχαν απομακρυνθεί από τις εστίες τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

