Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατηγόρησε χθες Παρασκευή το Ιράν ότι σχεδίαζε τη δολοφονία του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σε μία ενδεικτική κίνηση του πως θα διαμορφωθούν οι ήδη τεταμένες σχέσεις των δύο χωρών και με τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Οι κατηγορίες που ανακοινώθηκαν σήμερα (σ.σ. χθες Παρασκευή) αποκαλύπτουν τις συνεχιζόμενες θρασύδειλες προσπάθειες του Ιράν να στοχοποιήσει πολίτες των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε ο διευθυντής του FBI Κρίστοφερ Ρέι.

Πριν από λίγες εβδομάδες, το προεκλογικό επιτελείο του Τραμπ ανακοίνωσε ότι είχε ενημερωθεί από τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ σχετικά με πραγματικές και συγκεκριμένες απειλές από το Ιράν για τη δολοφονία του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα.

Την ίδια ώρα, η αμερικανική κυβέρνηση απήγγειλε κατηγορίες εναντίον ενός 51χρονου Ιρανού, ο οποίος, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, έλαβε εντολή από αξιωματούχο των Φρουρών της Επανάστασης τον περασμένο Σεπτέμβριο να καταστρώσει ένα σχέδιο παρακολούθησης και δολοφονίας του Τραμπ.

Η αμερικανική δικαιοσύνη απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος του Farhad Shakeri και άλλων δύο ανδρών, οι οποίοι κατηγορούνται επίσης για σχέδιο δολοφονίας ενός ιρανού αντιφρονούντα.

Σε βάρος τους έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ είπε ότι ο Shakeri δεν έχει συλληφθεί και πιστεύεται ότι βρίσκεται στο Ιράν.

«Υπάρχουν λίγοι παράγοντες στον κόσμο που αντιπροσωπεύουν τόσο σοβαρή απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ όπως το Ιράν», προειδοποίησε ο υπουργός Δικαιοσύνης Μέρικ Γκάρλαντ. «Δεν θα ανεχτούμε τις προσπάθειες του ιρανικού καθεστώτος να θέσει σε κίνδυνο Αμερικανούς πολίτες και την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ», συμπλήρωσε.

Στην προηγούμενη θητεία του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ από τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, επανέφερε τις κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης και χαρακτήρισε «τρομοκρατική οργάνωση» το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Το 2020, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις σκότωσαν τον ιρανό στρατηγό Κασέμ Σουλεϊμανί εξαπολύοντας επίθεση με drone στη Βαγδάτη, κατ’ εντολή του τότε προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

