Ο πρώην υπουργός Οικονομικών Λικ Φρίντεν (Luc Frieden) θα είναι ο νέος πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, δήλωσαν κυβερνητικές πηγές, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Quotidien.

Εξι σχεδόν εβδομάδες μετά τις εκλογές, το Χριστιανοκοινωνικό Λαϊκό Κόμμα (CSV), το μεγάλο κεντροδεξιό κόμμα του Λουξεμβούργου, σχημάτισε κυβέρνηση συνασπισμού με το Δημοκρατικό Κόμμα του απερχόμενου πρωθυπουργού Ξαβιέ Μπετέλ, ο οποίος, έπειτα από δέκα χρόνια στην πρωθυπουργία, θα τεθεί επικεφαλής της διπλωματίας της χώρας.

Ο Ζιλ Ροτ αναλαμβάνει το υπουργείο Οικονομικών στην κυβέρνηση συνασπισμού.

Ο Λικ Φρίντεν είναι ένας 60χρονος νομικός, επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών του Λουξεμβούργου, και υπηρέτησε ως υπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση του Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ από το 2009 έως το 2013.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

