Ευρεία επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία το πρωί με στόχο τον εντοπισμό επικίνδυνων ισλαμιστικών πυρήνων, με διασυνδέσεις με το Ιράν στη σκιά και των απειλών κατά των Εβραίων.



Περισσότεροι από 500 αστυνομικοί και ανακριτές της κρατικής ασφάλειας έκαναν έφοδο σε 54 κτίρια σε ολόκληρη τη Γερμανία σε διάφορα ιδρύματα και κτίρια σύμφωνα με τη Bild.



Η μεγαλύτερη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο Αμβούργο, όπου πάνω από 200 αστυνομικοί ερεύνησαν συνολικά 32 στόχους. Σημαντικότερος το «Ισλαμικό Κέντρο Αμβούργου» (IZH).



Το «Ισλαμικό Κέντρο Αμβούργου» είναι ύποπτο ότι ενήργησε ενάντια στη συνταγματική τάξη και ότι έχει διασυνδέσεις με τη σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ. Η Χεζμπολάχ χρηματοδοτείται από το Ιράν, γι' αυτό σχεδιάζεται απαγόρευση των συλλόγων που χρηματοδοτούνται από την Τεχεράνη.

Η Γερμανίδα υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέιζερ είπε ότι το IZH παρακολουθείτο εδώ και καιρό από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος και είχε χαρακτηριστεί ως ισλαμιστική οργάνωση.



«Σε μια εποχή που πολλοί Εβραίοι αισθάνονται ιδιαίτερα απειλούμενοι», η Γερμανία «δεν θα ανεχθεί ούτε την ισλαμιστική προπαγάνδα ούτε την αντισημιτική υποκίνηση εχθρική προς το Ισραήλ», δήλωσε η Φέιζερ, προσθέτοντας ότι οι επιδρομές της αστυνομίας στόχευσαν το IZH και πέντε συνδεδεμένες ομάδες.



Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος IZH ιδρύθηκε το 1962 και, παράλληλα με την ιρανική πρεσβεία, αποτελεί το σημαντικότερο αντιπρόσωπο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στο Γερμανία. Οι δραστηριότητες του IZH στοχεύουν στη διάδοση των ισλαμικών διδασκαλιών με σιιτικές-ιρανικές επιρροές στη Γερμανία και την Ευρώπη.



Για το σκοπό αυτό, το IZH διοργανώνει, μεταξύ άλλων, τακτικές εκδηλώσεις όπως προσευχές και διαλέξεις, θρησκευτικούς εορτασμούς καθώς και μαθήματα γλώσσας και άλλα μαθήματα. Το IZH έχει δημιουργήσει ένα πανεθνικό δίκτυο επαφών στα πολυάριθμα σιιτικά-ισλαμικά τζαμιά και συλλόγους.

Πηγή: skai.gr

