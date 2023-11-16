Ζαχάροβα: Ουκρανοί αξιωματούχοι υπεξαίρεσαν το 20% με 36% όλης της δυτικής οικονομικής βοήθειας

Μεταξύ 20% και 36% όλης της οικονομικής βοήθειας, που παρέχεται στο Κίεβο από τη Δύση, έχει υπεξαιρεθεί από Ουκρανούς αξιωματούχους, υποστήριξε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

«Με βάση τις πληροφορίες μας, μεταξύ 20% και 36% όλης της οικονομικής βοήθειας από τη Δύση το καταχράστηκαν Ουκρανοί αξιωματούχοι», ανέφερε χαρακτηριστικά η διπλωμάτης σύμφωνα με το TASS. «Μιλάω για πρώην ανώτερους αξιωματούχους του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας» διευκρίνισε η Ζαχάροβα.

Σημειώνεται ότι ο τέως υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Ολεξέι Ρεζνίκοφ καρατομήθηκε τον Σεπτέμβριο από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εν μέσω αναφορών για διαφθορά. Τον διαδέχθηκε ο Ρουστέμ Ουμέροφ. Αντίστοιχη μοίρα επεφύλαξε ο Ουκρανός πρόεδρος και σε άλλους αξιωματούχους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.