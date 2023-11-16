Το Κίεβο επισκέφθηκε ο Ντέιβιντ Κάμερον

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Επίσκεψη στο Κίεβο λίγες ημέρες μετά από την ανάληψη των καθηκόντων του πραγματοποίησε ο νέος Υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ντέιβιντ Κάμερον.

Αναρτώντας φωτογραφία και βίντεο από τη συνάντηση, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι είχαν μία καλή συνάντηση «που επικεντρώθηκε στα όπλα στο μέτωπο».

Σχολίασε δε ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος δεν είναι τόσο επικεντρωμένος στην εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία και ότι αυτή η διάσπαση της προσοχής δε βοηθά, σε μία προφανή αναφορά στη σύρραξη στη Μέση Ανατολή.

Ο λόρδος Κάμερον ανέφερε πως ήθελε ο πρώτος προορισμός του στο νέο του πόστο να είναι το Κίεβο.

Πρόσθεσε προς τον κ. Ζελένσκι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να παρέχει «ηθική, διπλωματική, οικονομική και πάνω απ' όλα στρατιωτική στήριξη» στην Ουκρανία «όχι μόνο φέτος και του χρόνου, αλλά για όσο χρειάζεται» και ότι θα επικοινωνεί με τους συμμάχους ώστε να μην αποσπάται η προσοχή από την Ουκρανία.

Σχολίασε δε πως αν και είχε διαφωνίες με τον Μπόρις Τζόνσον, η υποστήριξη που πρόσφερε ο πρώην Πρωθυπουργός της Βρετανίας στην Ουκρανία ήταν «το καλύτερο πράγμα».

Ο λόρδος Κάμερον συναντήθηκε επίσης με τον Ουκρανό ομόλογό του Ντμίτρο Κούλεμπα.

Πηγή: skai.gr

