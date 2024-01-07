Μπανγκλαντές: Η πρωθυπουργός χαρακτηρίζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης «τρομοκρατική οργάνωση»

Η πρωθυπουργός του Μπανγκλαντές, η Σέιχ Χασίνα, χαρακτήρισε σήμερα —ημέρα που διεξάγονται στο κράτος της Ασίας βουλευτικές εκλογές, από τις οποίες όμως απέχουν οι αντίπαλοί της— το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης BNP «τρομοκρατική οργάνωση».

«Το BNP είναι τρομοκρατική οργάνωση», είπε η επικεφαλής της κυβέρνησης σε δημοσιογράφους αφού ψήφισε. «Θα κάνω το παν εντός των δυνάμεών μου για να εγγυηθώ ότι η δημοκρατία θα έχει διάρκεια σε αυτή τη χώρα», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

