Λήξη συναγερμού στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λονδίνο - Το μήνυμα της πρεσβείας

Φωτογραφίες που κοινοποιήθηκαν νωρίτερα στο διαδίκτυο από άτομα μέσα στο κτίριο δείχνουν το προσωπικό να κάθεται στο πατώμα και να μένει μακριά από τα παράθυρα

Λήξη συναγερμού στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λονδίνο λόγω ύποπτου πακέτου που εντοπίστηκε έξω από το κτίριο. Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου αναφέρει ότι δεν ύπηρξε κάποιος κίνδυνος.

Σε μήνυμα της στο Twitter, η αμερικανική πρεσβεία επιβεβαίωσε ότι όλα «επέστρεψαν στο φυσιολογικό» και ότι η απειλή προκλήθηκε από ένα «ύποπτο πακέτο».



The US Embassy is back to normal business operations. Local authorities investigated and cleared a suspicious package outside the Embassy. Thanks to @metpoliceuk for your swift action, and thanks to all visitors for your cooperation and patience at this time. — U.S. Embassy London (@USAinUK) February 22, 2023



Το tweet αναφέρει: «Η Πρεσβεία των ΗΠΑ επέστρεψε στις κανονικές δραστηριότητες. Οι τοπικές αρχές ερεύνησαν και απομάκρυναν ένα ύποπτο πακέτο έξω από την Πρεσβεία».

Νωρίτερα, σήμανε συναγερμός ενώ από το προσωπικό ζητήθηκε να μείνει «μακριά από τα παράθυρα».

Security alert at US embassy in #London as staff are evacuated and told to stay 'far away from the windows



The US Embassy in London 'locked down' due to a 'suspicious package'. Security forces have taken over the premises, Staff told to stay far away from the windows pic.twitter.com/4utZzRXh6E — Utkarsh Singh (@utkarshs88) February 22, 2023



Φωτογραφίες που κοινοποιήθηκαν στο διαδίκτυο από άτομα μέσα στο κτίριο τους δείχνουν τον κόσμο να κάθεται στο πατώμα και να μένει μακριά από τα παράθυρα.



Ένας μάρτυρας, ο οποίος μένει κοντά στην πρεσβεία και μπορεί να δει το κτίριο από το παράθυρό του, είπε στη MailOnline ότι έσπευσαν ένοπλοι αστυνομικοί στην περιοχή.

US Embassy in London on lockdown. 👀 pic.twitter.com/s73vVzW2CK — David Vance (@DVATW) February 22, 2023

🚨Breaking News🚨



The US Embassy in London is on lockdown & staff asked to stay "far away from the windows." pic.twitter.com/JpxxQHycIc — David Atherton (@DaveAtherton20) February 22, 2023

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.