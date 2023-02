Βραζιλία: Τουλάχιστον 45 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι από κατολισθήσεις αλλά το κέφι συνεχίζεται (βίντεο - φωτογραφίες) 

Δεκάδες άνθρωποι έχουν χάσει τις τελευταίες μέρες τη ζωή τους από κατολισθήσεις που προκάλεσαν καταρρακτώδεις βροχές στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, ενώ στο γειτονικό Ρίο ντε Τζανέιρο οι καρναβαλικές φιέστες συνεχίζονται με αμείωτο κέφι.

Τουλάχιστον 45 άνθρωποι έχουν ανασυρθεί νεκροί κάτω από τόνους λάσπης και 38 ακόμα αγνοούνται, καθώς τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες στις πληγείσες περιοχές.

Rescue workers search for survivors, after more than 46 people were killed by flooding and landslides in Brazil's Sao Paulo pic.twitter.com/ZjO7MFScEu

Στην πολιτεία Σαν Πάολο κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε πέντε παραθαλάσσιες πόλεις όπου κατολισθήσεις έκοψαν στη μέση τους κυριότερους οδικούς άξονες, καθιστώντας δύσκολη την πρόσβαση.

#Brazil São Paulo state government announced on the evening of the 19th that the coastal areas of the state have been flooded and #landslides due to continuous heavy rainfall in recent days, and at least 36 people have died so far pic.twitter.com/rqebWU4Tse