Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ένα μωρό 12 μηνών έχασε τη ζωή του μετά από περιστατικό που σχετίζεται με «επικίνδυνα υλικά», σε διαμέρισμα στο ανατολικό Λονδίνο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κλήθηκαν σε ένα ακίνητο στην περιοχή του Νιούχαμ, το απόγευμα της Τρίτης, αφότου δύο ενήλικες και δύο παιδιά μετέβησαν στο νοσοκομείο λόγω έντονης οσμής χημικών ουσιών στο διαμέρισμά τους.

Δυστυχώς, το ένα από τα δύο παιδιά κατέληξε αργότερα στο νοσοκομείο ενώ δεχόταν θεραπεία.

Οι αρχές δήλωσαν ότι περίπου 12 άτομα απομακρύνθηκαν προληπτικά από γειτονικά ακίνητα, καθώς η πυροσβεστική διαχειρίζονταν την κατάσταση.

Ειδικά εκπαιδευμένοι πυροσβέστες πραγματοποίησαν εξονυχιστικό έλεγχο στο επηρεαζόμενο διαμέρισμα. Οι προσπάθειές τους επικεντρώθηκαν στον εντοπισμό τυχόν επικίνδυνων υλικών που υπήρχαν στον χώρο, καθώς και στον αερισμό του διαμερίσματος.

Η μητροπολιτική αστυνομία, σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία του Λονδίνου, διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια του τραγικού συμβάντος.



Πηγή: skai.gr

