Η Βρετανία θα στεγάσει αιτούντες άσυλο σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε τη μεταφορά 900 αιτούντων άσυλο σε δύο στρατιωτικές βάσεις στην Αγγλία και τη Σκωτία, σε μία προσπάθεια να κατευνάσει την αυξανόμενη δημόσια οργή για τη φιλοξενία μεταναστών σε ξενοδοχεία.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι θα είναι οι πρώτοι από τους 10.000 ανθρώπους που το υπουργείο Εσωτερικών σχεδιάζει να στεγάσει σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, καθώς συνεργάζεται με το υπουργείο Άμυνας για να βρει εγκαταλελειμμένους χώρους.

Ο πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, έχει δεσμευθεί από πέρυσι να κλείσει τα εν λόγω ξενοδοχεία και να αντιμετωπίσει τα εγκληματικά κυκλώματα που διακινούν μετανάστες μέσω της Μάγχης. Ωστόσο, οι αφίξεις αυξήθηκαν σημαντικά μέσα στον τελευταίο χρόνο. Υπολογίζεται ότι περίπου 32.000 αιτούντες άσυλο διαμένουν σήμερα σε ξενοδοχεία, με το σχετικό κόστος να έχει εκτοξευθεί.

Το καλοκαίρι σημειώθηκαν επεισόδια έξω από ξενοδοχεία στην Αγγλία, μετά τη σεξουαλική παρενόχληση που δέχθηκε μία ανήλικη από αιτούντα άσυλο. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι ο δράστης, ο οποίος μάλιστα αφέθηκε ελεύθερος κατά λάθος την Παρασκευή πριν συλληφθεί ξανά την Κυριακή, απελάθηκε.

Η πίεση προς την κυβέρνηση είναι διπλή, καθώς αφενός είναι νομικά υποχρεωμένη να παρέχει στέγη στους αιτούντες άσυλο, αφετέρου δέχεται σφοδρή κριτική για τους χειρισμούς της. Μόλις την Δευτέρα, μια έκθεση-καταπέλτης της επιτροπής Εσωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι σπαταλά εκατομμύρια σε ένα «αποτυχημένο, χαοτικό και ακριβό σύστημα».

Οι βάσεις που θα χρησιμοποιηθούν βρίσκονται στη Σκωτία και στη νοτιοανατολική Αγγλία. Και οι δύο είχαν χρησιμοποιηθεί προσωρινά το 2021 για τη στέγαση οικογενειών που απομακρύνθηκαν από το Αφγανιστάν μετά την ανάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν.

Η απόφαση των Εργατικών ακολουθεί παλαιότερες πρωτοβουλίες της Συντηρητικής κυβέρνησης, η οποία από το 2010 έως το 2024 είχε επιχειρήσει να μετατρέψει στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε χώρους φιλοξενίας αιτούντων άσυλο. Ωστόσο, τα σχέδια εκείνα καθυστέρησαν λόγω νομικών προσφυγών και έντονης αντίδρασης από τις τοπικές κοινότητες.

Ο υφυπουργός άμυνας, Λουκ Πόλαρντ, δήλωσε στο BBC ότι οι βάσεις μπορούν να προσφέρουν «επαρκή στέγαση» και θα επιταχύνουν το κλείσιμο των ξενοδοχείων. Μάλιστα, τόνισε ότι η «δημόσια απαίτηση να κλείσουν όλα τα ξενοδοχεία ασύλου» έχει «μεγαλύτερη σημασία» από το κόστος.

Ωστόσο, η έκθεση της κοινοβουλευτικής επιτροπής προειδοποιεί ότι η χρήση στρατιωτικών βάσεων ενέχει κινδύνους. Γιατροί και ειδικοί χαρακτήρισαν τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις «επιβλαβείς» για τους φιλοξενούμενους, ενώ τόνισαν ότι τέτοιοι μεγάλοι χώροι «προκαλούν πολύ μεγαλύτερη δημόσια ανησυχία σε σχέση με μικρότερες δομές».



