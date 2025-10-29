Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος εδώ και αρκετό καιρό έλεγε και ξανάλεγε ότι ίσως βρει έναν τρόπο να παραμείνει στο αξίωμά του και να θέσει ξανά υποψηφιότητα ως πρόεδρος, φαίνεται να παραδέχεται τώρα ότι δεν μπορεί να διεκδικήσει μια ακόμη θητεία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους την Τετάρτη στο Air Force One καθώς πετούσε προς τη Νότια Κορέα για τον επόμενο σταθμό της περιοδείας του στην Ασία δήλωσε «είναι αρκετά σαφές» ότι δεν του επιτρέπεται να είναι ξανά υποψήφιος βάσει του Συντάγματος, ένα συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν νομικοί ακαδημαϊκοί, επικριτές, ακόμη και ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον.

«Με βάση αυτά που διάβασα, υποθέτω ότι δεν μου επιτρέπεται να θέσω υποψηφιότητα», είπε. «Οπότε θα δούμε τι θα συμβεί».

Ο πρόεδρος έχει επανειλημμένα υπαινιχθεί ότι προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να παρακάμψει την 22η Τροπολογία, η οποία περιορίζει μια προεδρία σε δύο θητείες ή σε μία εάν κάποιος υπηρέτησε περισσότερα από δύο χρόνια της θητείας κάποιου άλλου. Καθώς πετούσε από τη Μαλαισία στην Ιαπωνία, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι θα «λάτρευε» να επιδιώξει μια τρίτη θητεία ενώ κατά καιρούς έχει στολίσει το γραφείο του στον Λευκό Οίκο με κόκκινα και άσπρα καπέλα του μπέιζμπολ με το λογότυπο του Τραμπ για το 2028.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον απέρριψε ωστόσο, την ιδέα αυτή σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι ο Τραμπ γνωρίζει ότι δεν μπορεί να θέσει ξανά υποψηφιότητα και το κάνει μόνο και μόνο για να ενοχλήσει τους επικριτές του.

«Ήταν μια εξαιρετική πορεία, αλλά νομίζω ότι ο πρόεδρος γνωρίζει, και έχουμε μιλήσει μαζί, για τους περιορισμούς του Συντάγματος», είπε.

Τα σχόλιά του προκάλεσαν ερωτήματα κατά την πτήση από την Ιαπωνία ενόψει των εμπορικών συνομιλιών υψηλού διακυβεύματος με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπινγκ κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού στη Νότια Κορέα.

Ο Τραμπ αρνήθηκε να κάνει οποιαδήποτε συζήτηση με τον Τζόνσον, αλλά φάνηκε να παραδέχεται το βασικό επιχείρημα, παρόλο που υποστήριξε ότι άξιζε μια ακόμα ευκαιρία.

«Είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Έχω τα καλύτερα ποσοστά από οποιονδήποτε πρόεδρο εδώ και πολλά χρόνια, από οποιονδήποτε πρόεδρο», είπε. «Και θα έλεγα ότι, αν το διαβάσετε, είναι αρκετά σαφές ότι δεν μου επιτρέπεται να θέσω υποψηφιότητα. Κρίμα. Αλλά έχουμε πολλούς σπουδαίους ανθρώπους», είπε.

Τις τελευταίες ημέρες ξέσπασαν εικασίες ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να θέσει υποψηφιότητα για αντιπρόεδρος και να διεκδικήσει την προεδρία μετά τις εκλογές - κάτι που ο πρόεδρος απέρριψε τη Δευτέρα. «Είναι πολύ χαριτωμένο. Δεν θα ήταν σωστό», είπε, ενώ αρνήθηκε να αποκλείσει εντελώς την ιδέα ότι θα μπορούσε να υπηρετήσει μια τρίτη θητεία: «Δεν το έχω σκεφτεί πραγματικά».

Πηγή: skai.gr

