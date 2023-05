Πανικός στο μετρό του Λονδίνου: Επιβάτες εγκλωβίστηκαν σε βαγόνια γεμάτα καπνό - Βίντεο

Πανικός επικράτησε την Παρασκευή σε σταθμό του μετρό Clapham του Λονδίνου, όταν επιβάτες σε διερχόμενο συρμό εντόπισαν καπνούς και προσπάθησαν με κάθε τρόπο να διαφύγουν από τα βαγόνια σπάζοντας τα τζάμια.

Σύμφωνα με μαρτυρίες οι πόρτες μπλόκαραν, πιθανότατα γιατί ο συρμός φρέναρε απότομα, με αποτέλεσμα προς στιγμήν να υπάρξουν εγκλωβισμοί, με τον συρμό να είναι γεμάτο κόσμο, ωστόσο επενέβησαν κάποιοι εργατοτεχνίτες που άνοιξαν τις πόρτες. Αντίθετα, ορισμένοι επιβάτες εκφράζουν έντονα παράπονα για την καθυστερημένη αντίδραση του προσωπικού του σταθμού του μετρό.

Εώς στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός κάποιος τραυματισμός, αλλά και τι ακριβώς συνέβη.

Stuck on the train at Clapham Common and carriages filling with smoke, doors won’t open if it wasn’t for workmen on the platform we wouldn’t have got out! @TfL you should be ashamed! The response from station staff was horrific! @SkyNews @BBCNews @itvnews pic.twitter.com/D0MHItF0R3