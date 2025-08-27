Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο οργανισμός Transport for London (TfL), ο οποίος διαχειρίζεται το σύστημα δημόσιων μεταφορών του Λονδίνου, εγκαινίασε μια νέα εκστρατεία με στόχο να ενθαρρύνει τους επιβάτες να χρησιμοποιούν ακουστικά και να αποφεύγουν την αναπαραγωγή μουσικής ή τις συνομιλίες σε ανοιχτή ακρόαση, προκειμένου να μην ενοχλούν τους συνεπιβάτες τους.

Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι το 70% των Λονδρέζων θεωρεί ενοχλητική την αναπαραγωγή περιεχομένου από τα ηχεία των συσκευών.

Στο πλαίσιο αυτό, τοποθετήθηκαν αφίσες στη γραμμή Elizabeth, υπενθυμίζοντας στους ταξιδιώτες τους κανόνες καλής συμπεριφοράς. Η πρωτοβουλία, η οποία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας με τίτλο «Travel Kind», θα επεκταθεί στη συνέχεια στα λεωφορεία του Λονδίνου καθώς και στα δίκτυα του υπέργειου και του υπόγειου σιδηρόδρομου.

Το ζήτημα της αναπαραγωγής περιεχομένου σε υψηλή ένταση από κινητά τηλέφωνα έχει αναδειχθεί σε πολιτικό θέμα το τελευταίο διάστημα, με τόσο τους Φιλελεύθερους Δημοκράτες όσο και τους Συντηρητικούς να προτρέπουν την κυβέρνηση να αναλάβει δράση.

Ο Σεμπ Ντανς, αντιδήμαρχος μεταφορών του Λονδίνου, δήλωσε:

«Η συντριπτική πλειοψηφία των Λονδρέζων χρησιμοποιεί ακουστικά όταν ταξιδεύει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην πρωτεύουσα, αλλά η μικρή μειοψηφία που παίζει μουσική ή βίντεο δυνατά μπορεί να προκαλέσει πραγματική όχληση για τους άλλους επιβάτες και να διαταράξει άμεσα τις διαδρομές τους. Η νέα καμπάνια του TfL θα υπενθυμίσει και θα ενθαρρύνει τους Λονδρέζους να είναι πάντα διακριτικοί με τους άλλους επιβάτες. Όπως και αν περνούν οι Λονδρέζοι το ταξίδι τους, είτε βλέποντας την αγαπημένη τους σειρά είτε ακούγοντας μουσική, θέλουμε όλοι να έχουν ένα ευχάριστο ταξίδι».

Ο σκιώδης υπουργός μεταφορών, Ρίτσαρντ Χόλντεν, δήλωσε ότι οι επιβάτες δεν θα έπρεπε να «υπομένουν την επιλογή μουσικής κάποιου άλλου» ενώ οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες έχουν ήδη πιέσει για παρόμοια δράση, ζητώντας πρόστιμα έως και 1.000 λιρών για όσους «αποφεύγουν τα ακουστικά» και αναπαράγουν μουσική δυνατά σε λεωφορεία και τρένα.

Οι αφίσες της εκστρατείας θα ενθαρρύνουν επίσης τους ανθρώπους να σηκώνουν το βλέμμα από τα τηλέφωνά τους έτσι ώστε να αντιλαμβάνονται αν άλλοι επιβάτες χρειάζονται περισσότερο τη θέση στην οποία κάθονται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.