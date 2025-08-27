Περισσότεροι από 6 στους 10 Γάλλους θέλουν τη διάλυση του κοινοβουλίου της χώρας και τη διεξαγωγή νέων εκλογών, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Ifop για το LCI TV που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη.

Πιο συγκεκριμένα, περίπου το 63% των Γάλλων ψηφοφόρων τάσσεται υπέρ της διεξαγωγής νέων εκλογών, την ώρα που ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού παλεύει να αποφύγει την κατάρρευση της κυβέρνησης μειοψηφίας του.

Η δημοσκόπηση της Ifop διεξήχθη διαδικτυακά σε δείγμα 1.000 ατόμων στις 26 Αυγούστου.

Η κυβέρνηση μειοψηφίας του Μπαϊρού φαίνεται όλο και πιο πιθανό ότι δεν θα καταφέρει να κερδίσει την ψήφο εμπιστοσύνης που ζήτησε ο ίδιος, αφού τρία κύρια κόμματα της αντιπολίτευσης δήλωσαν ότι δεν θα τον στηρίξουν στις 8 Σεπτεμβρίου, λόγω των σχεδίων του για σαρωτικές περικοπές στον προϋπολογισμό.

Η πολιτική αβεβαιότητα έχει πλήξει τις γαλλικές μετοχές και ομόλογα αυτή την εβδομάδα.

Σημειώνεται ωστόσο, ότι οποιαδήποτε απόφαση για τη διάλυση του κοινοβουλίου πρέπει να ληφθεί από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, και η δημοσκόπηση της Ifop ανέφερε ότι το 51% των πολιτών πιστεύει ότι ο Μακρόν δεν θα διαλύσει το κοινοβούλιο.

Η εναλλακτική λύση του Μακρόν στη διάλυση του κοινοβουλίου, σε περίπτωση που ο Μπαϊρού χάσει την ψήφο εμπιστοσύνης του, θα ήταν να προχωρήσει στη σύσταση νέας κυβέρνησης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.