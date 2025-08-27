Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο αρχηγός του ακροδεξιού κόμματος Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, δεσμεύθηκε να απελάσει έως και 600.000 αιτούντες άσυλο από το Ηνωμένο Βασίλειο μέσα σε μία μόνο κοινοβουλευτική θητεία, εάν το κόμμα του κερδίσει τις επόμενες εκλογές.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου μπροστά από μία γιγαντιαία βρετανική σημαία στην Οξφόρδη, παρουσίασε την «Επιχείρηση Αποκατάστασης της Δικαιοσύνης», η οποία περιλαμβάνει την κράτηση παράνομα αφιχθέντων μεταναστών σε πρώην βάσεις της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF), την αύξηση των πτήσεων απέλασης και την προσφορά χρηματικών ποσών σε χώρες όπως το Αφγανιστάν και το Ιράν για να δέχονται πίσω μετανάστες.

Ο Φάρατζ δεν προσέφερε καμία σαφή στρατηγική για την εξασφάλιση συμφωνιών με εχθρικά ή ασταθή καθεστώτα. Ωστόσο, σύμφωνα με την Telegraph, οι Ταλιμπάν δήλωσαν έτοιμοι να συνεργαστούν μαζί του.

Στο σχέδιο που παρουσιάστηκε από τον Φάρατζ, περιλαμβάνεται ακόμη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η κατάργηση του νόμου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και η μη εφαρμογή διεθνών συνθηκών. Το συνολικό κόστος του σχεδίου εκτιμάται σε 10 δισεκατομμύρια λίρες και υπόσχεται να σταματήσει τις διελεύσεις με μικρά σκάφη «μέσα σε λίγες ημέρες».

«Η διάθεση στη χώρα γύρω από αυτό το ζήτημα είναι ένα μείγμα απόλυτης απόγνωσης και αυξανόμενης οργής», είπε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Φάρατζ. «Και θα έλεγα το εξής, ότι χωρίς δράση, χωρίς κατά κάποιο τρόπο την ανανέωση του συμβολαίου μεταξύ της κυβέρνησης και του λαού, χωρίς να επιστρέψει κάποια εμπιστοσύνη, τότε φοβάμαι βαθιά ότι αυτή η οργή θα αυξηθεί. Στην πραγματικότητα, πιστεύω ότι υπάρχει τώρα, ως αποτέλεσμα αυτού, ένας πραγματικός κίνδυνος για τη δημόσια τάξη. Και αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που θέλουμε», πρόσθεσε ο ίδιος.

Το Εργατικό Κόμμα χαρακτήρισε την πρόταση «ανεφάρμοστη», επικρίνοντας την έλλειψη λεπτομερειών ενώ η ηγέτιδα των Τόρις, Κέμι Μπέιντενοχ, σχολίασε ότι ο Φάρατζ «αντέγραψε την εργασία μας αλλά έχασε το μάθημα». Ο αρχηγός των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Εντ Ντέιβι, προειδοποίησε ότι η προσέγγιση του Φάρατζ είναι «απίστευτα καταστροφική».

Το σχέδιο απέλασης δεν είναι παρά «Τραμπισμός τυλιγμένος σε βρετανική σημαία», σχολίασε η συντακτική επιτροπή της εφημερίδας The Guardian.

Οι προτάσεις του ηγέτη του Reform «μπορεί να μην επιβιώσουν όταν έρθουν σε επαφή με την πραγματικότητα», αναφέρουν με τη σειρά τους οι Times, αλλά τώρα οι αντίπαλοί του «πρέπει να παρουσιάσουν κάτι ριζοσπαστικό, αλλιώς θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες». Είναι σίγουρα «προκλητικό», αλλά «μπορεί να τον οδηγήσει στο Νο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ», τονίζει η εφημερίδα.

Το κόμμα Reform, που σήμερα διαθέτει τέσσερις βουλευτές, καταλαμβάνει πλέον την πρώτη θέση στις δημοσκοπήσεις, ασκώντας πίεση στα μεγάλα κόμματα να σκληρύνουν τη ρητορική τους στο μεταναστευτικό.

