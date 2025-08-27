Ενώπιον δικαστηρίου παρουσιάστηκε σήμερα ο άνδρας που κατηγορείται ότι πυρπόλησε συναγωγή στη Μελβούρνη, μια επίθεση την οποία, όπως καταγγέλλει η Αυστραλία, οργάνωσε το Ιράν.

Χθες Τρίτη οι αρχές της Αυστραλίας κατηγόρησαν το Ιράν ότι επεδίωξε να αποκρύψει την εμπλοκή του σε δύο αντισημιτικές ενέργειες που σημειώθηκαν το 2024 εναντίον της συναγωγής Adass Israel στη Μελβούρνη και εναντίον εβραϊκού εστιατορίου στο Σίδνεϊ χρησιμοποιώντας εγκληματίες και μέλη συμμοριών.

Η Αυστραλία είναι μία από τις δυτικές χώρες που έχουν κατηγορήσει το Ιράν ότι διεξάγει παράνομες δραστηριότητες στο έδαφός τους. Τον προηγούμενο μήνα 14 χώρες – ανάμεσά τους η Βρετανία, οι ΗΠΑ και η Γαλλία—καταδίκασαν την αύξηση των σχεδίων δολοφονιών, απαγωγών και παρενόχλησης από τις ιρανικές υπηρεσίες Πληροφοριών.

Ο 20χρονος Γιούνες Αλί Γιούνες εμφανίστηκε για πρώτη φορά μέσω βιντεοσύνδεσης ενώπιον δικαστηρίου της Μελβούρνης, κατηγορούμενος για την πυρπόληση της συναγωγής τον Δεκέμβριο του 2024. Από τη φωτιά που ξέσπασε δεν υπήρξαν θύματα, αλλά καταστράφηκε το κτίριο όπως και ιερά βιβλία, με το ύψος των ζημιών να ανέρχεται σε εκατομμύρια δολάρια.

Ο Γιούνες απευθύνθηκε στο δικαστήριο απλώς για να επιβεβαιώσει ότι κατανοεί τη διαδικασία. Ακόμη δεν έχει δηλώσει ένοχος ή αθώος για τις κατηγορίες.

Η υπόθεση θα εκδικαστεί στις 4 Δεκεμβρίου, ενώ η αστυνομία έχει ανακοινώσει ότι έχει συλλάβει δύο φερόμενους ως συνεργούς του Γιούνες.

Αφού οι αυστραλιανές υπηρεσίες Πληροφοριών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το Ιράν οργάνωσε τουλάχιστον αυτές τις δύο αντισημιτικές ενέργειες, η Καμπέρα έδωσε διορία επτά ημερών στον Ιρανό πρέσβη Αχμάντ Σαντεγκί και σε άλλους τρεις Ιρανούς διπλωμάτες για να αποχωρήσουν από την Αυστραλία.

Πρόκειται για την πρώτη απέλαση ξένου πρεσβευτή από την Αυστραλία από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Αύξηση επιθέσεων

Μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, στις 7 Οκτωβρίου 2023, έχουν αυξηθεί οι αντισημιτικές και ισλαμοφοβικές ενέργειες στην Αυστραλία.

Ο Αυστραλός υπουργός Εσωτερικών Τόνι Μπερκ δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό ABC Radio ότι δεν υπάρχουν λόγοι να πιστεύει κανείς ότι οι δράστες των δύο αντισημιτικών ενεργειών που συνδέονται με το Ιράν γνώριζαν ότι τους κατεύθυναν οι Φρουροί της Επανάστασης.

«Όμως αυτό δεν αλλάζει τη σοβαρότητα, από την άποψη της Αυστραλίας, του γεγονότος ότι το Ιράν ενεπλάκη στην πραγματοποίηση επιθέσεων στο αυστραλιανό έδαφος», τόνισε ο Μπερκ.

Το Ιράν αρνείται τις κατηγορίες αυτές, εκτιμώντας ότι αποτελούν μέρος της εις βάρος του εκστρατείας που διεξάγουν εχθρικές δυτικές δυνάμεις.

Από την πλευρά της η Αυστραλή υπουργός Εξωτερικών Πένι Ουόνγκ προειδοποίησε τους Αυστραλούς να αποφεύγουν να ταξιδεύουν στο Ιράν, ενώ η Καμπέρα αποφάσισε να αναστείλει τις δραστηριότητες της πρεσβείας της στην Τεχεράνη.

Εκτιμάται ότι έως 4.000 Αυστραλοί ζουν αυτή τη στιγμή στο Ιράν.

«Αν βρίσκεστε στο Ιράν, θα πρέπει να επιστρέψετε στην πατρίδα σας», υπογράμμισε η Ουόνγκ μιλώντας στο Nine News.

Παρέμβαση Ισραήλ;

Στο μεταξύ χθες ο εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης Νταβίντ Μενσέρ δήλωσε ότι η «άμεση παρέμβαση» του Μπενιαμίν Νετανιάχου και οι επικρίσεις του μετά την απόφαση της Αυστραλίας να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος ενδέχεται να ώθησαν την Καμπέρα να απελάσει τους Ιρανούς διπλωμάτες.

«Οι σχέσεις μεταξύ αυτής της χώρας και της Αυστραλίας έχουν πληγεί και κατά συνέπεια είναι θετικό το γεγονός ότι, μετά την έγκαιρη παρέμβαση του πρωθυπουργού Νετανιάχου, η κυβέρνηση της Αυστραλίας προέβη σε αυτές τις ενέργειες», δήλωσε ο Μενσέρ στους δημοσιογράφους.

«Ανοησίες», απάντησε σήμερα ο Μπερκ όταν ρωτήθηκε σχετικά. «Δεν πέρασε ούτε λεπτό από την ώρα που λάβαμε την έκθεση (σ.σ. των αυστραλιανών υπηρεσιών Πληροφοριών) και τη στιγμή που αρχίσαμε να εργαζόμαστε πάνω στο πώς θα απαντήσουμε», πρόσθεσε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει επιτεθεί προσωπικά στον Αυστραλό ομόλογό του Άντονι Αλμπανέζι χαρακτηρίζοντάς τον «αδύναμο πολιτικό που πρόδωσε το Ισραήλ και εγκατέλειψε τους εβραίους της Αυστραλίας» λόγω της απόφασής του να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος κατά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

