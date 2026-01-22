Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε την Πέμπτη τις ευρωπαϊκές χώρες με «μεγάλα αντίποινα» σε περίπτωση που προχωρήσουν σε πωλήσεις αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων, όπως κρατικά ομόλογα.

Ερωτηθείς αν ανησυχεί ότι ευρωπαϊκές χώρες ενδέχεται να πουλήσουν μετοχές και ομόλογα που διακρατούν στις ΗΠΑ, ο Τραμπ απάντησε: «Αν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε θα υπάρξουν, ξέρετε, μεγάλα αντίποινα από την πλευρά μας».

«Έχουμε όλα τα χαρτιά», πρόσθεσε ο Τραμπ, μιλώντας στο Fox Business από το Νταβός.

Την Τετάρτη, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ χαρακτήρισε «αδιάφορη» τη Δανία, η οποία διατηρεί εδαφικό έλεγχο στη Γροιλανδία, καθώς και τις επενδύσεις της στις ΗΠΑ, μετά την ανακοίνωση δανέζικου συνταξιοδοτικού ταμείου ότι θα αποεπενδύσει από αμερικανικά κρατικά ομόλογα, επικαλούμενο «κακή δημοσιονομική κατάσταση της αμερικανικής κυβέρνησης».

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, δανέζικο συνταξιοδοτικό ταμείο ανακοίνωσε ότι θα πουλήσει τα αμερικανικά ομόλογα (US Treasuries) που διακρατεί, επικαλούμενο τα «κακά δημοσιονομικά των ΗΠΑ».

Το ποσό των 100 εκατ. δολαρίων αντιστοιχεί σε ένα πολύ μικρό μέρος της αγοράς αμερικανικών κρατικών ομολόγων, συνολικού ύψους 30,8 τρισ. δολαρίων. Ωστόσο, η ίδια η Δανία κατέχει συνολικά ομόλογα του αμερικανικού Δημοσίου αξίας λίγο κάτω από 10 δισ. δολάρια. Η συγκεκριμένη επένδυση βρίσκεται σε πτωτική πορεία εδώ και αρκετά χρόνια, καθώς το 2021 η χώρα διακρατούσε σχεδόν 18 δισ. δολάρια σε αμερικανικά ομόλογα.

Αναφορικά με τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Ο Τραμπ δήλωσε ότι ήταν «πολύ καλή», επισημαίνοντας ωστόσο ότι «υπάρχει ακόμη δρόμος» μέχρι τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Trump says his meeting with Zelenskyy was good. pic.twitter.com/vbNxjaI6DP — Emel Akan (@mlakan) January 22, 2026

«Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει», είπε ο Τραμπ εξερχόμενος από τη συνάντηση με τον Ζελένσκι στο Νταβός. «Ελπίζουμε ότι θα τελειώσει. Πολλοί άνθρωποι σκοτώνονται».

Ο Αμερικανός πρόεδρος αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της κεκλεισμένων των θυρών συζήτησης με τον Ουκρανό ηγέτη, ωστόσο δήλωσε ότι δεν συζητήθηκε το νεοσύστατο «Συμβούλιο Ειρήνης» (Board of Peace).

Zelensky is in Davos, heading to a meeting with Trump. https://t.co/y38FPbA2zy pic.twitter.com/bgwzNYyc1E — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) January 22, 2026

Σύμφωνα με τον Τραμπ, αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης αναμένεται να συναντηθούν στη συνέχεια με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, στο πλαίσιο προσπαθειών για τη μεσολάβηση προς μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

«Είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη», δήλωσε ο Τραμπ. «Όλοι θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος».



