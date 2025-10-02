Λογαριασμός
Λονδίνο: Εκκενώθηκε για ώρες ο μεγάλος σταθμός Εuston

Εξυπηρετεί χιλιάδες επιβάτες κάθε μέρα, είναι κεντρικός και την ώρα της εκκένωσης είχε πολύ κόσμο. Οι αρχές μιλούν για φάρσα ύπαρξης ύποπτου αντικειμένου

UPDATE: 19:30
εκκένωση στο Λονδίνο

Μεγάλη επιχείρηση εκκένωσης πραγματοποιήθηκε στο σταθμό Euston του Λονδίνου

O σταθμός στα βόρεια του Λονδίνου, κοντά στο πολυσύχναστο Campten, που εξυπηρετεί χιλιάδες επιβάτες κάθε μέρα, είναι από τις 15.15 ώρα Αγγλίας άδειος. Οι πρώτες πληροφορίες μιλούσαν για ένα άγνωστο αντικείμενο που βρέθηκε εντός του σταθμού, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν βρέθηκε και λίγη ώρα αργότερα αποφασίστηκε ο σταθμός να επαναλειτουργήσει.

εκκένωση Λονδίνο

Δείτε βίντεο από το σημείο: 

TAGS: Λονδίνο σταθμός εκκένωση
