Μεγάλη επιχείρηση εκκένωσης πραγματοποιήθηκε στο σταθμό Euston του Λονδίνου.

O σταθμός στα βόρεια του Λονδίνου, κοντά στο πολυσύχναστο Campten, που εξυπηρετεί χιλιάδες επιβάτες κάθε μέρα, είναι από τις 15.15 ώρα Αγγλίας άδειος. Οι πρώτες πληροφορίες μιλούσαν για ένα άγνωστο αντικείμενο που βρέθηκε εντός του σταθμού, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν βρέθηκε και λίγη ώρα αργότερα αποφασίστηκε ο σταθμός να επαναλειτουργήσει.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Police blocked off Limehouse dlr Station, commercial road e14.



Cc to Tower hamlets crime & traffic update group. pic.twitter.com/2KCY02V6uv — London & UK Street News (@CrimeLdn) October 2, 2025

