Η γεωγραφική σύγχυση του Ντόναλντ Τραμπ έγινε αντικείμενο αστεϊσμών στη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη, με τον Αλβανό πρωθυπουργό Έντι Ράμα να «τρολάρει» τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Ιλχάμ Αλίγιεφ του Αζερμπαϊτζάν για μια ανύπαρκτη ειρηνευτική συμφωνία.

«Πρέπει να μας ζητήσεις συγγνώμη… γιατί δεν μας έδωσες συγχαρητήρια για τη συμφωνία ειρήνης που έκανε ο πρόεδρος Τραμπ ανάμεσα στην Αλβανία και το Αζερμπαϊτζάν», είπε ο Ράμα στον Μακρόν, προκαλώντας τα γέλια του Αλίγιεφ.

«Συγγνώμη γι’ αυτό», απάντησε αστειευόμενος ο Μακρόν.

Albanian PM Rama to Macron:



You should congratulate Ilham Aliyev and me.



Trump has ended the conflict between us. https://t.co/6GhybUMMRe pic.twitter.com/lpjObSNFFt — Clash Report (@clashreport) October 2, 2025

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα μπερδέψει την Αρμενία με την Αλβανία όταν μιλά για τις προσπάθειές του να επιλύσει τις χρόνιες εντάσεις ανάμεσα στην Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν.

«Έλυσα πολέμους που θεωρούνταν άλυτοι. Το Αζερμπαϊτζάν και η Αλβανία, αυτό συνεχιζόταν για πολλά, πολλά χρόνια, είχα τους πρωθυπουργούς και τους προέδρους στο γραφείο μου», είπε σε συνέντευξή του στο Fox News τον περασμένο μήνα.

Και σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ο Τραμπ δήλωσε: «Διευθετήσαμε το Άμπερ-μπαϊτζάν και την Αλβανία», παραφράζοντας το όνομα της μίας χώρας του Νότιου Καυκάσου και συγχέοντας την άλλη.

Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι ο Τραμπ μεσολάβησε σε συμφωνία ανάμεσα στους ηγέτες της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν στον Λευκό Οίκο τον Αύγουστο, με τις δύο χώρες να δεσμεύονται να βάλουν τέλος σε δεκαετίες συγκρούσεων και να ενισχύσουν τους δεσμούς τους με την Ουάσιγκτον. Ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης παρουσίασε το σύμφωνο ως μεγάλη διπλωματική νίκη, ενισχύοντας το προφίλ του καθώς διεκδικεί το Νόμπελ Ειρήνης.

Έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι κατάφερε να διευθετήσει επτά πολέμους από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο φέτος, λειτουργώντας ως μεσολαβητής. Ανάμεσα στις συγκρούσεις που ισχυρίζεται ότι «έλυσε» είναι εκείνες μεταξύ Σερβίας και Κοσόβου καθώς και Αιγύπτου και Αιθιοπίας. Αν και υπάρχουν εντάσεις ανάμεσα σε αυτές τις χώρες, δεν βρίσκονται σε πόλεμο το τελευταίο διάστημα.

Η Ινδία, από την πλευρά της, απέρριψε ως αβάσιμους τους ισχυρισμούς του Λευκού Οίκου ότι ο Τραμπ συνέβαλε στην αποκλιμάκωση της έντασης με το Πακιστάν τον Μάιο.

Το μπέρδεμα Αρμενίας–Αλβανίας δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ δείχνει ότι δεν έχει επαρκείς γνώσεις γεωγραφίας.

Κατά την προεκλογική εκστρατεία του το 2023 είχε μπερδέψει την Ουγγαρία με την Τουρκία, αναφερόμενος στον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν ως «ηγέτη της Τουρκίας» και λέγοντας ότι η χώρα του έχει «σύνορα» με τη Ρωσία. (Ούτε η Τουρκία ούτε η Ουγγαρία έχουν χερσαία σύνορα με τη Ρωσία.)

Και πριν από μια σύνοδο με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν τον Αύγουστο, ο Τραμπ είχε δηλώσει: «Πάμε στη Ρωσία. Θα είναι κάτι πολύ σημαντικό». Η σύνοδος έγινε στην Αλάσκα, πολιτεία των ΗΠΑ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.