Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία διέκοψε σκόπιμα την εξωτερική παροχή ρεύματος στον κατεχόμενο πυρηνικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Ζαπορίζια και ετοιμάζεται να συνδέσει τον σταθμό στο δικό της δίκτυο.
Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια , ο μεγαλύτερος της Ευρώπης, έχει αποκοπεί από εξωτερική παροχή ρεύματος για περισσότερο από μία εβδομάδα. Ψύχεται από γεννήτριες ντίζελ έκτακτης ανάγκης.
