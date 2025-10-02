Λογαριασμός
Ουκρανία: Η Μόσχα σχεδιάζει να συνδέσει τον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια στο δικό της δίκτυο

Ο ΥΠΕΞ της Ουκρανίας ανέφερε πως η Ρωσία έκοψε σκόπιμα το ρεύμα στον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια, σχεδιάζοντας να τον συνδέσει στο δικό της δίκτυο

Ζαπορίζια πυρηνικό εργοστάσιο

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία διέκοψε σκόπιμα την εξωτερική παροχή ρεύματος στον κατεχόμενο πυρηνικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Ζαπορίζια και ετοιμάζεται να συνδέσει τον σταθμό στο δικό της δίκτυο.

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια , ο μεγαλύτερος της Ευρώπης, έχει αποκοπεί από εξωτερική παροχή ρεύματος για περισσότερο από μία εβδομάδα. Ψύχεται από γεννήτριες ντίζελ έκτακτης ανάγκης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

