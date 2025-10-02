Επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ 

Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε επίθεση με μαχαίρι σε συναγωγή στο Μάντσεστερ, κατά τη διάρκεια της εβραϊκής γιορτής του Γιομ Κιπούρ.

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Manchester Evening News, το περιστατικό συνέβη στη συναγωγή του Heaton Park και στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα.

Η αστυνομία κάνει λόγο για «σοβαρό περιστατικό» στο Crumpsall, στο βόρειο Μάντσεστερ και έχει αποκλείσει τον δρόμο έξω από τη συναγωγή.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή.

Paramedics arrived at the scene at 9.41 and are tending to members of the public, currently four members of the public with injuries caused by both the vehicle and stab wounds.



Members of the public are asked to avoid the area while the police continue to deal with the incident. — Greater Manchester Police (@gmpolice) October 2, 2025

Προσοχή: Αμοντάριστες, σκληρές εικόνες

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στο Χ, ένα θύμα βρίσκεται πεσμένο έξω από τη συναγωγή, ενώ η αστυνομία εξουδετέρωσε τον δράστη.

The police have shot terrorists attacking a synagogue here in Manchester. Graphic footage. I hope everyone inside is okay, it appears there is at least one victim outside. pic.twitter.com/nPTACvc0Z3 — Hayden Hewitt (@HaydenHewitt) October 2, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης δεν κατάφερε να εισέλθει στο κτίριο της συναγωγής και επιτέθηκε στον κόσμο που ήταν απέξω. Ο δράστης πρώτα έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στο πλήθος και στη συνέχεια βγήκε από το όχημα και άρχισε να μαχαιρώνει.

Υπάρχουν τουλάχιστον 4 τραυματίες ενώ ο δράστης δέχτηκε πυρά επί τόπου από ένοπλους αστυνομικούς.

Σε εξέλιξη...

Πηγή: skai.gr

