Επίθεση με μαχαίρι σε συναγωγή στο Μάντσεστερ - Τέσσερις τραυματίες, εξουδετερώθηκε ο δράστης - Βίντεο

Τουλάχιστον 4 τραυματίες κατά τη διάρκεια της γιορτής του Γιομ Κιπούρ - Εξουδετερώθηκε ο δράστης 

Επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ 

Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε επίθεση με μαχαίρι σε συναγωγή στο Μάντσεστερ, κατά τη διάρκεια της εβραϊκής γιορτής του Γιομ Κιπούρ. 

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Manchester Evening News, το περιστατικό συνέβη στη συναγωγή του Heaton Park και στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα.

Η αστυνομία κάνει λόγο για «σοβαρό περιστατικό» στο Crumpsall, στο βόρειο Μάντσεστερ και έχει αποκλείσει τον δρόμο έξω από τη συναγωγή.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή. 

Προσοχή: Αμοντάριστες, σκληρές εικόνες

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στο Χ, ένα θύμα βρίσκεται πεσμένο έξω από τη συναγωγή, ενώ η αστυνομία εξουδετέρωσε τον δράστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης δεν κατάφερε να εισέλθει στο κτίριο της συναγωγής και επιτέθηκε στον κόσμο που ήταν απέξω. Ο δράστης πρώτα έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στο πλήθος και στη συνέχεια βγήκε από το όχημα και άρχισε να μαχαιρώνει.

Υπάρχουν τουλάχιστον 4 τραυματίες ενώ ο δράστης δέχτηκε πυρά επί τόπου από ένοπλους αστυνομικούς.

Σε εξέλιξη...

