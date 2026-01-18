«Υπάρχει ο ευρωπαϊκός μηχανισμός αντιποίνων, που είναι το λεγόμενο μπαζούκα, το οποίο έχει η Ευρώπη στη διάθεσή της και δημιουργήθηκε το 2023 με το βλέμμα στραμμένο στην Κίνα και όχι στις ΗΠΑ», ανέφερε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων Κωνσταντίνος Φίλης, κληθείς να σχολιάσει τι περιθώρια απάντησης έχουν οι Ευρωπαίοι απέναντι στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ προς τη Γροιλανδία. Πρόκειται για μια ευρωπαϊκή απάντηση, η οποία σύμφωνα με τον κ. Φίλη μπορεί πράγματι να οδηγήσει σε εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ

.

«Το ερώτημα είναι πρώτον αν αυτό θα κάμψει τον Τραμπ, από τη στιγμή που φαίνεται να προχωρά για την ώρα με τη Γροιλανδία για λόγους που δεν αφορούν ούτε τα οικονομικά ούτε την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, αλλά είναι προσωπικοί», σημείωσε αμέσως μετά. «Το δεύτερο ερώτημα είναι αν μιλάμε για το σύνολο της Ευρώπης. Αυτήν τη στιγμή είναι 8 οι χώρες που βρίσκονται στο στόχαστρο και από 1η Φεβρουαρίου θα δεχθούν τους δασμούς. Βέβαια, από τη στιγμή που μιλάμε για Γαλλία και Γερμανία, θα επηρεαστούν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες».

«Πιστεύω όμως ότι ένας από τους λόγους που ο Τραμπ ασκεί αυτήν την πίεση είναι γιατί θέλει να διχάσει την Ευρώπη, δεν θέλει να βρει μια Ευρώπη ενωμένη απέναντί του. Σήμερα μια χώρα που δεν βρίσκεται στις 8 - ας πούμε η Ιταλία και η Μελόνι που είναι κοντινός του Τραμπ - θα σταθεί απέναντι στις ΗΠΑ με την ίδια σθεναρή στάση και στιβαρότητα που είχαν οι 8, βλέποντας ότι κινδυνεύουν να δεχθούν κι άλλες ευρωπαϊκές χώρες τους δασμούς; Δεν είμαι βέβαιος», υπογράμμισε ο κ. Φίλης.

Επομένως, κατά τον ίδιο, η Ευρώπη θα πρέπει να δείξει μια αποφασιστική συμπεριφορά που μέχρι σήμερα δεν έχει απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο. «Θυμίζω υπάρχει σε εκκρεμότητα μια ευρωπαϊκή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ που υπογράφτηκε από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Τραμπ το περασμένο καλοκαίρι με θέματα όπως οι εισαγωγές αμερικανικού LNG», όπως είπε.

«Ο Τραμπ έχει πάρει αέρα στα πανιά του από τις εξελίξεις σε Βενεζουέλα»

Ερωτηθείς για τα αίτια του ενδιαφέροντος του Αμερικανού προέδρου προς τη Γροιλανδία τη δεδομένη στιγμή, απάντησε πως ο κυριότερος λόγος αφορά την πολιτική του κληρονομιά, καθώς ο ίδιος αισθάνεται «συνομιλητής της Ιστορίας», ότι δηλαδή θα παραδώσει μια χώρα πολύ μεγαλύτερη σε έκταση

«Αυτό είναι κάτι πολύ ισχυρό για έναν ηγέτη με τα ένστικτα του Τραμπ. Ο δεύτερος λόγος που το κάνει σήμερα είναι γιατί έχει πάρει αέρα στα πανιά του από τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, καθώς βλέπει ότι δεν υπάρχουν αντιστάσεις σε παγκόσμια κλίμακα», επισήμανε ο κ. Φίλης, για να καταλήξει λέγοντας:

«Αυτό που πιθανότατα δεν αντιλαμβάνεται είναι ότι κινείται με τρόπο κοντόφθλαμο, ο οποίος μεσομακροπρόθεσμα κάνει πολύ μεγάλο κακό και στις ΗΠΑ και στο ΝΑΤΟ, ενώ αν ήμουν σήμερα στο Πεκίνο ή τη Μόσχα, θα έτριβα τα χέρια μου με τις εξελίξεις».

Πηγή: skai.gr

