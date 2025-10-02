Ο Επίτροπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, Σερ Μαρκ Ρόουλι, δήλωσε στο BBC ότι δεν θα παραιτηθεί από τη θέση του, μετά από έρευνα του Panorama που αποκάλυψε στοιχεία μισογυνισμού και ρατσισμού στην αστυνομία.

Ο Επίτροπος συμφώνησε ότι μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με τα συστημικά προβλήματα πρέπει να «ξεριζωθούν», σύμφωνα με το BBC.

Τόνισε ότι η αστυνομία έχει βελτιωθεί από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του πριν από τρία χρόνια, αλλά παραδέχθηκε ότι εξακολουθεί να υπάρχει «ένας καρκίνος που πρέπει να αφαιρεθεί».

Ο Σερ Μαρκ έγινε επικεφαλής της αστυνομίας μετά τη δολοφονία της Σάρα Έβεραρντ από έναν εν ενεργεία αστυνομικό. Εκείνη την εποχή ορκίστηκε να απομακρύνει τους παραβάτες από τη Μητροπολιτική Αστυνομία.

Ο κομισάριος Σερ Μαρκ Ρόουλι δήλωσε ότι η συμπεριφορά που καταγράφηκε στα βίντεο του Panorama ήταν «επαίσχυντη, εντελώς απαράδεκτη και αντίθετη με τις αξίες και τα πρότυπα» της αστυνομίας.

Ο ίδιος είπε ότι κατανοεί ότι οι Λονδρέζοι θα ένιωθαν «αναστατωμένοι και θυμωμένοι» για τις «τοξικές απόψεις» που εκφράζονται. Ωστόσο, είπε ότι η δύναμή του έχει κάνει «εξαιρετικά μεγάλη προσπάθεια» για να «ξηλώσει» τέτοιους αστυνομικούς μετά την υπόθεση Casey, η οποία διατάχθηκε μετά τη δολοφονία της Σάρα Έβεραρντ το 2021.

Ο Σερ Μαρκ επέμεινε ότι η Μητροπολιτική Αστυνομία βρισκόταν «στη μέση της μεγαλύτερης πρωτοβουλίας καταπολέμησης της διαφθοράς που έχει δει ποτέ η αστυνόμευση σε αυτή τη χώρα».

Σχεδόν 1.500 άνδρες και γυναίκες έχουν απομακρυνθεί από τη Μητροπολιτική Αστυνομία, είπε, προσθέτοντας: «Οι Λονδρέζοι έχουν τον λόγο μου, δεν θα σταματήσουμε μέχρι να ολοκληρωθεί».

Όταν ρωτήθηκε αν θα ζητούσε συγγνώμη και θα αναλάμβανε προσωπική ευθύνη για όσα αποκαλύφθηκαν στην έρευνα, είπε ότι έχει ζητήσει συγγνώμη «αρκετές φορές», προσθέτοντας πως «ό,τι κάνει η Μητροπολιτική Αστυνομία» είναι «προσωπική του ευθύνη».

Ο πρωθυπουργός Σερ Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι δεν έχει δει ακόμη ο ίδιος το υλικό του BBC, αλλά το χαρακτήρισε «σοκαριστικό» με βάση αυτά που του περιγράφηκαν.

Είπε ότι ήταν χαρούμενος που ο Σερ Μαρκ αντέδρασε και τον κάλεσε να είναι «πολύ σθεναρός στην απάντησή του».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, δήλωσε ότι τα βίντεο αποκάλυψαν τον ρατσισμό, την ισλαμοφοβία, τον μισογυνισμό και την εγκληματική συμπεριφορά αστυνομικών, αλλά ότι ο Σερ Μαρκ Ρόουλι είχε την «πλήρη εμπιστοσύνη» του και επέμεινε ότι ήταν το «κατάλληλο άτομο για να αναλάβει την αλλαγή που χρειαζόμαστε».

Ο Σερ Μαρκ δήλωσε στο BBC Radio London ότι η πλειοψηφία των αστυνομικών είναι «καλοί άνθρωποι» που νοιάζονταν βαθιά για την αστυνόμευση του Λονδίνου, παρά τη «μειοψηφία» που δεν λειτουργούν το ίδιο.

Οι Λονδρέζοι «θα πρέπει να μας εμπιστεύονται επειδή η συντριπτική πλειοψηφία των ανδρών και των γυναικών βρίσκονται στους δρόμους κάθε μέρα, εργάζονται σκληρά για να τους προστατεύσουν», είπε ο ίδιος για την αστυνομία. «Έχουν θάρρος, έχουν συμπόνια, έχουν αποφασιστικότητα», πρόσθεσε.

Σημειώνεται πως στα σοκαριστικά βίντεο του βρετανικού δικτύου εν ενεργεία αστυνομικοί της Μητροπολιτικής Αστυνομίας ζητούν να πυροβολούνται μετανάστες, απολαμβάνουν τη χρήση βίας και απορρίπτουν της κατηγορίες για βιασμό σε βίντεο που κατέγραψε δημοσιογράφος εργαζόμενος υπό κάλυψη.

Τα νέα στοιχεία για μισογυνισμό και ρατσισμό θέτουν σε αμφισβήτηση τη δέσμευση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας ότι έχει αντιμετωπίσει αυτό που αποκαλεί «τοξικές συμπεριφορές» μετά τη δολοφονία της 33χρονης Σάρα Έβεραρντ από έναν εν ενεργεία αστυνομικό.

Η μυστική βιντεοσκόπηση της εκπομπής Panorama δείχνει αστυνομικούς να κάνουν σεξουαλικά σχόλια σε συναδέλφους και να μοιράζονται ρατσιστικές απόψεις για μετανάστες και μουσουλμάνους.

Σε ένα από το βίντεο αστυνομικός δηλώνει ότι οι Αλγερινοί είναι «αποβράσματα» και «μα**κες» και οι Σομαλοί «απαίσιοι», προσθέτοντας: «Νομίζω ότι οι ξένοι είναι οι χειρότεροι».

Σχετικά με το Ισλάμ, είπε: «Έχω δει πάρα πολλούς μουσουλμάνους να διαπράττουν εγκλήματα. Ο τρόπος ζωής τους δεν είναι ο σωστός τρόπος ζωής... Θα διαπιστώσετε ότι αυτοί που διαπράττουν τα περισσότερα εγκλήματα είναι μουσουλμάνοι».

Αυτά τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι, αντί οι ρατσιστικές και μισογυνικές συμπεριφορές να εκδιωχθούν από τη Μητροπολιτική Αστυνομία, έχουν απλώς «καλυφθεί κάτω από το χαλί».

Αφότου το BBC έστειλε μια λεπτομερή λίστα όσων διαπίστωσε στη Μητροπολιτική Αστυνομία, έθεσε σε διαθεσιμότητα οκτώ αστυνομικούς και ένα μέλος του προσωπικού και απέλυσε δύο ακόμη αστυνομικούς από τα καθήκοντά της πρώτης γραμμής.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία (Metropolitan Police), γνωστή και με τη μετωνυμία Σκότλαντ Γιαρντ (Scotland Yard), είναι η αστυνομική δύναμη που είναι αρμόδια για την επιβολή του νόμου σε όλο το Λονδίνο, εκτός από την Σίτι του Λονδίνου. Είναι η μεγαλύτερη αστυνομική δύναμη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

