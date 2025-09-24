Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Εκατοντάδες επιβάτες απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου του Στάνστεντ, ένα από τα μεγαλύτερα της Βρετανίας, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κατά τις πρώτες πρωινές ώρες.

Συγκεκριμένα, περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα της Τετάρτης, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν σε αίθουσα του αεροδρομίου, καθώς «σημαντικές ποσότητες καπνού» είχαν γεμίσει τον τερματικό σταθμό. Άμεσα, οι αρχές προχώρησαν στην εκκένωση του χώρου.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του αερολιμένα επιβεβαίωσε ότι η φωτιά κατασβέστηκε γρήγορα και δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς.

Fire in Stansted airport

Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποσότητας καπνού, οι επιβάτες μεταφέρθηκαν προληπτικά στον προαύλιο χώρο του τερματικού σταθμού για την προστασία της υγείας τους.

Fire at #stanstedairport - departures evacuated, expect huge delays.



Fire at #stanstedairport - departures evacuated, expect huge delays.

Fire was in the Escape lounge. Pax will have to evacuate to landside, all requiring rescreening at security again.

Εξαγριωμένοι ταξιδιώτες κατέφυγαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να καταγγείλουν την «έλλειψη επικοινωνίας» από τις αρχές του αεροδρομίου. Ένας επιβάτης περιέγραψε την κατάσταση ως «πραγματικά άσχημη», με τον χώρο του check-in να είναι ασφυκτικά γεμάτος, χωρίς καμία πληροφόρηση.

Σε ανακοίνωσή του το αεροδρόμιο προειδοποιεί ότι οι χρόνοι αναμονής ενδέχεται να είναι μεγαλύτεροι από το συνηθισμένο υπό αυτές τις συνθήκες και προσθέτει: «Οι πτήσεις δεν αναβλήθηκαν και πραγματοποιούνται τόσο οι αναχωρήσεις όσο και οι αφίξεις. Ορισμένες πτήσεις ενδέχεται να έχουν καθυστερήσεις και οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές εταιρείες τους. Ευχαριστούμε όλους τους επιβάτες για την υπομονή τους, καθώς διασφαλίσαμε ότι ο τερματικός σταθμός ήταν ασφαλής για την επανείσοδό τους».

ℹ️ Information update for passengers | 6:30am

Την ήδη τεταμένη κατάσταση επιδείνωσαν προβλήματα στα δρομολόγια των τρένων προς το αεροδρόμιο, λόγω βλάβης στο σύστημα σηματοδότησης. Η Εθνική Σιδηροδρομική Υπηρεσία (National Rail) συνέστησε στους επιβάτες που κατευθύνονται προς το Στάνστεντ να χρησιμοποιούν λεωφορεία.

