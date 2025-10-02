Εννέα αστυνομικοί της αστυνομίας του Λονδίνου και ένα μέλος του προσωπικού έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, δύο άλλοι απομακρύνθηκαν από την πρώτη γραμμή και ένα αστυνομικό τμήμα έκλεισε μετά την αποκάλυψη του BBC για ρατσιστικές, απαράδεκτες συμπεριφορές στους κόλπους του σώματος.

Σε ρεπορτάζ που διενήργησε μυστικός ρεπόρτερ του BBC – ο οποίος πέρασε επτά μήνες ως πολιτικός σωφρονιστικός υπάλληλος στην πτέρυγα κράτησης του αστυνομικού τμήματος του Τσάρινγκ Κρος στο κεντρικό Λονδίνο – διαπίστωσε ότι αστυνομικοί της ΜΕΤ επέδειξαν ρατσισμό, μισογυνισμό και ισλαμοφοβία απέναντι στους κρατούμενους

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, «οι αστυνομικοί πρότειναν να πυροβολήσουν μετανάστες, καυχιόντουσαν για τη χρήση βίας και αδιαφορούσαν για κατηγορίες για βιασμό», ανέφερε το BBC σε ανακοίνωσή του.

Αρκετοί αστυνομικοί βιντεοσκοπήθηκαν με κρυφές κάμερες να κάνουν σοκαριστικά σχόλια, όπως ότι σε έναν κρατούμενο που είχε λήξει η βίζα του «άξιζε μια σφαίρα στο κεφάλι» και ότι οι Αλγερινοί και Σομαλοί μετανάστες είναι «αποβράσματα».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η συμπεριφορά των αστυνομικών είναι «σοκαριστική» και ζήτησε από τον αρχηγό της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, Μαρκ Ρόουλι, να είναι «πολύ σθεναρός» στην απάντησή του.

Ο Ρόυλι ζήτησε συγγνώμη για την «αποτρόπαια, εγκληματική» συμπεριφορά των αστυνομικών όπως καταγράφηκε στο ρεπορτάζ, χαρακτηρίζοντάς την «κατακριτέα και εντελώς απαράδεκτη

«Λυπάμαι ειλικρινά» για αυτή την «τοξική κληρονομιά», πρόσθεσε.

Ενώ αναγνώρισε ότι υπήρξαν «συστημικές, πολιτισμικές και διοικητικές αστοχίες», ο Ρόουλι διαβεβαίωσε ότι η Μητροπολιτική Αστυνομία πραγματοποίησε «τη μεγαλύτερη επιχείρηση κατά της διαφθοράς στην ιστορία της βρετανικής αστυνόμευσης».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ομάδα που είναι επιφορτισμένη για τους κρατούμενους στο αστυνομικό τμήμα Τσάρινγκ Κρος έχει διαλυθεί.

Ο Ρόουλι αποκάλυψε επίσης ότι, από το 2021, «σχεδόν 1.500 αστυνομικοί και προσωπικό που δεν πληρούσαν τα πρότυπά μας» έχουν απολυθεί από το εργατικό δυναμικό της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, που αποτελείται από 40.000 άτομα, τα τελευταία τρία χρόνια.

Πηγή: skai.gr

