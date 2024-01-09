Τη δική του απάντηση στις κατηγορίες που του έχει προσάψει ο Εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης έδωσε ο γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ από το βήμα της Γερουσίας.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο γερουσιαστής Μενέντεζ απέδωσε πολιτικά κίνητρα στις διώξεις που έχουν ασκηθεί εναντίον του, στα οποία περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η πώληση των μαχητικών F-16 στην Τουρκία.

Όπως σημείωσε, «επιτρέψτε μου επίσης να πω ότι για τη κυβέρνηση, το πολιτικό κατεστημένο και για τους επικριτές μου, θα ήταν πολύ πιο εύκολο να φύγω από το προσκήνιο, έτσι ώστε μια άδικη συμφωνία για τη μετανάστευση να επιτευχθεί ευκολότερα ή μια νέα συμφωνία με το Ιράν να είναι πιο πιθανή, να υπάρξει άνοιγμα προς το καθεστώς Κάστρο ή να οριστικοποιηθεί η πώληση του F-16 στην Τουρκία».

Η ομιλία του γερουσιαστή Μενέντεζ

«Θέλω να απαντήσω στις κατηγορίες που μου προσάπτει ο Εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης.

Πρώτον, θα ήθελα να σημειώσω ότι αυτό είναι το δεύτερο συμπληρωματικό κατηγορητήριο που παρουσιάζει η κυβέρνηση. Πρέπει να σημειωθεί ότι όλες οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στα νέα κατηγορητήρια ήταν πλήρως διαθέσιμες στην κυβέρνηση από την αρχή αυτής της διαδικασίας και τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από την απαγγελία αυτού του κατηγορητηρίου, γεγονός που γεννά το ερώτημα: γιατί η κυβέρνηση δεν προχώρησε σε όλες αυτές τις κατηγορίες από την αρχή;

Η απάντηση είναι ξεκάθαρη για μένα με την υποβολή τριών κατηγορητηρίων, ένα στα τέλη Σεπτεμβρίου, ένα δεύτερο λίγες εβδομάδες αργότερα στα μέσα Οκτωβρίου και ένα τρίτο μόλις την περασμένη εβδομάδα στις αρχές Ιανουαρίου, διατηρεί την υπόθεση στη δημοσιότητα.

Δηλητηριάζει την ομάδα των ενόρκων και επιδιώκει να με καταδικάσει στο δικαστήριο της κοινής γνώμης. Με αυτές τις τακτικές της κυβέρνησης δεν βλάπτομαι μόνο εγώ, αλλά και ο καθένας από εσάς, οι συνάδελφοι μου, το πολιτικό κατεστημένο και το πιο σημαντικό, το εκλογικό σώμα του Νιου Τζέρσεϊ.

Οι απαράδεκτοι ισχυρισμοί δημιουργούν τώρα μια αυξανόμενη έκκληση για την παραίτησή μου. Παρά την αθωότητά μου, και πριν ακόμη καν ένα αποδεικτικό στοιχείο εισαχθεί στο δικαστήριο. Το γραφείο του Εισαγγελέα των Ηνωμένων Πολιτειών επιδιώκει τη νίκη, όχι τη δικαιοσύνη.

Δεν έχω λάβει τίποτα. Τίποτα απολύτως από την κυβέρνηση του Κατάρ ή εκ μέρους της κυβέρνησης του Κατάρ για την προώθηση της εικόνας ή των θεμάτων της χώρας. Ο κύριος ισχυρισμός της κυβέρνησης για αυτό που υποτίθεται ότι έκανα για το Κατάρ ήταν να υποστηρίξω ένα ψήφισμα της Γερουσίας.

Αυτό το ψήφισμα υποστηρίχθηκε και εισήχθη από τον γερουσιαστή Γκράχαμ και υποστηρίχτηκε από άλλους 11 γερουσιαστές και από τα δυο κόμματα. Δημοσιεύτηκε στην ατζέντα της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας και εγκρίθηκε με ψηφοφορία δια βοής.

Έπειτα αναφέρουν ότι στο δελτίο Τύπου μιλώ για το Κατάρ και πράγματι αναφέρω σε μια φράση: Χαίρομαι που βλέπω τους φίλους και τους συμμάχους μας στο Κατάρ να αποτελούν ηθικά παραδείγματα αποδεχόμενοι Αφγανούς που τελικά αναζητούν ασφαλές καταφύγιο στις Ηνωμένες Πολιτείες αφού αναγκάστηκαν να δραπετεύσουν.

Αυτό είναι το μόνο πράγμα που λέω για το Κατάρ. Το υπόλοιπο είναι ένα κάλεσμα για διεθνή συνεργασία για την προστασία των Αφγανών μελών της κοινωνίας των πολιτών, των δημοσιογράφων και άλλων που κινδυνεύουν εάν κυριαρχήσουν οι Ταλιμπάν, κάτι για το οποίο άκουσα πολλά μέλη της Γερουσίας εκείνη την εποχή να μιλούν ανοιχτά.

Το Κατάρ έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη φιλοξενία της πολεμικής μας βάσης, της μεγαλύτερης στη Μέση Ανατολή, ανταποκρίθηκε στην έκκληση της κυβέρνησης να προμηθεύσει φυσικό αέριο στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης της Ουκρανίας με τη Ρωσία, και ναι, διευκολύνοντας και υποδεχόμενο Αφγανούς πρόσφυγες, των οποίων η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών επιδίωκε την απομάκρυνση από εκεί, μεταξύ άλλων πρωτοβουλιών.

Κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το ζήτημα των εργασιακών παραβάσεων βρέθηκε στο επίκεντρο. Και έχω ασκήσει κριτική στο Κατάρ, όπως έχω κάνει για κάθε άλλη χώρα όταν ένιωσα ότι δεν εκπλήρωνε τις διεθνείς υποχρεώσεις της.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να χρησιμοποιήσει αβάσιμες εικασίες, όχι γεγονότα για να δημιουργήσει τον συνδετικό ιστό για να τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς της. Δείχνουν μια φωτογραφία ρολογιών αλλά καμία απόδειξη ότι έλαβα τέτοιο δώρο.

Μιλάει για εισιτήρια σε μια εκδήλωση που χρηματοδοτείται από το κράτος, αλλά όπως όλοι γνωρίζουμε, μέλη της Γερουσίας συχνά παρευρίσκονται σε εκδηλώσεις που χρηματοδοτούνται από το κράτος. Πράγματι, έχω δει μέλη του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, της κυβέρνησης και ναι, ακόμη και του υπουργείου Δικαιοσύνης να παρευρίσκονται σε εκδηλώσεις που χρηματοδοτούνται από το κράτος.

Η κυβέρνηση παραλείπει να αναφέρει ότι η αναφορά του μέλους της οικογένειας είχε ήδη τα δικά της εισιτήρια για την εκδήλωση. Αυτό δεν είναι προνόμιο και σίγουρα δεν είναι δωροδοκία.

Τώρα, επιτρέψτε μου να στραφώ στην άλλη εξωφρενική κατηγορία της κυβέρνησης για συνωμοσία ότι ενήργησα ως ξένος πράκτορας για την κυβέρνηση της Αιγύπτου. Πρόκειται για μια άνευ προηγουμένου κατηγορία, και δεν έχει επιβληθεί ποτέ σε εν ενεργεία μέλος του Κογκρέσου ποτέ. Και για καλό λόγο. Ανοίγει μια επικίνδυνη πόρτα για το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου σε αυτή τη χώρα και η έντονη κριτική μου για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και ζητημάτων κράτους δικαίου στην Αίγυπτο είναι ένα γεγονός αδιαμφισβήτητο.

Καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας μου στο Κογκρέσο, παρέμεινα σταθερά στο πλευρό της κοινωνίας των πολιτών και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο και οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Αν κοιτάξετε τις ενέργειές μου σχετικά με την Αίγυπτο κατά την περίοδο που περιγράφεται στο κατηγορητήριο και καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας μου, το ιστορικό μου είναι ξεκάθαρο.

Το 2017, ηγήθηκα της σύνταξης μιας δικομματικής επιστολής προς τον Πρόεδρο Τραμπ που εξέφραζε σοβαρή ανησυχία για την επιδείνωση της κατάστασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κοινωνία των πολιτών στην Αίγυπτο. Την ίδια χρονιά, έστειλα μια επιστολή στην υποεπιτροπή Πιστώσεων της Γερουσίας υποστηρίζοντας τη βοήθεια εφόσον η Αίγυπτος τηρεί τις Συμφωνίες του Καμπ Ντέιβιντ.

Το 2018, άκουσα τον υπουργό Εξωτερικών Τίλερσον να επικεντρώνεται περισσότερο σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο και εξέφρασα ανησυχίες ότι το εκλογικό περιβάλλον ενόψει των εκλογών στην Αίγυπτο εκείνη την εποχή δεν ήταν δίκαιο, ελεύθερο ή αξιόπιστο.

Το 2019, συνάντησα τον Πρόεδρο Ελ Σίσι μαζί με μέλη της Γερουσίας στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια του Μονάχου και τον πίεσα για τα κρούσματα καταστολής εντός της Αιγύπτου, προειδοποιώντας τον ότι κινδυνεύει να διαβρώσει τη συνεργασία μας στον τομέα της ασφάλειας.

Το 2021, κατά τη διάρκεια αυτής ακριβώς της χρονικής περιόδου που το εν λόγω κατηγορητήριο ισχυρίζεται ότι ήμουν πράκτορας της Αιγύπτου, μπλόκαρα δισεκατομμύρια σε ξένη στρατιωτική χρηματοδότηση προς την Αίγυπτο και έναν στόλο αρμάτων μάχης και 25 εκατομμύρια σε κεφάλαια οικονομικής ασφάλειας. Το έκανα όλο αυτό με βάση τις ανησυχίες που είχα, σχετικά με την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο και την κράτηση ακτιβιστών.

Το φθινόπωρο του 2021, έκανα ένα επίσημο ταξίδι στην Αίγυπτο και έθεσα όλα αυτά τα ζητήματα απευθείας στον Πρόεδρο Ελ Σίσι παρουσία του πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αίγυπτο, καθώς και προσωπικού της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας. Η κυβέρνηση αναφέρεται σε αυτό το ταξίδι στο κατηγορητήριο, αλλά παραλείπει να αναφέρει τι πραγματικά συνέβη και πώς αντιμετώπισα τον Πρόεδρο Σίσι δημιουργώντας σκόπιμα μια κακή και άδικη εντύπωση.

Πιο πρόσφατα σε ένα ταξίδι αντιπροσωπείας του Κογκρέσου στην Αίγυπτο τον Αύγουστο του 2023, με επικεφαλής τον γερουσιαστή Γκράχαμ, μαζί με εννέα συναδέλφους γερουσιαστές και δύο μέλη της Βουλής, προκάλεσα και πάλι τον Πρόεδρο Αλ Σίσι για αυτά και άλλα θέματα παρουσία των συναδέλφων μου και του προσωπικού της πρεσβείας των ΗΠΑ.

Κάθε φορά θέτω ζητήματα αυθαίρετων συλλήψεων και κρατήσεων, παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διάλυση μη κυβερνητικών οργανώσεων και άλλα ζητήματα σε άμεση αμφισβήτηση του Προέδρου Ελ Σίσι. Όταν η Αίγυπτος ενήργησε σύμφωνα με τα συμφέροντα και τις αξίες των ΗΠΑ, όπως η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και οι ειρηνικές σχέσεις με το Ισραήλ, έχω επιδοκιμάσει τις ενέργειες της Αιγύπτου. Πώς μπορώ να αμφισβητώ τον ηγέτη ενός αυταρχικού κράτους δημόσια και να αναλαμβάνω δράση ως πράκτορας της ίδιας ξένης κυβέρνησης;

Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για την παροχή ή τη λήψη μετρητών και ράβδων χρυσού. Σχεδόν κανείς στον Τύπο δεν έχει διαβάσει. Έχουν απλώς ακούσει το αφήγημα της κυβέρνησης.

Είμαι αθώος και σκοπεύω να αποδείξω την αθωότητά μου, όχι μόνο για μένα, αλλά και για το προηγούμενο που θα δημιουργήσει αυτή η υπόθεση για εσάς και τα μελλοντικά μέλη της Γερουσίας. Ανησυχώ, ωστόσο, διότι οι μεγαλύτεροι και πιο ένθερμοι υπερασπιστές του Συντάγματος σε αυτό το Σώμα είναι αυτοί που ζητούν την παραίτησή μου.

Θα μου αρνούνταν τη δίκαιη διαδικασία και θα υπονόμευαν τη θεμελιώδη αρχή του δικαίου μας, ότι στην Αμερική είσαι αθώος μέχρι να αποδειχτεί το αντίθετο. Εάν για την εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπιμοτήτων οι κατηγορίες ισοδυναμούν πλέον με ενοχή, έχουμε ανατρέψει το σύστημα δικαιοσύνης στην Αμερική.

Μετά από 50 χρόνια δημόσιας υπηρεσίας, δεν ήθελα να γιορτάσω έτσι το χρυσό μου ιωβηλαίο. Ποτέ όμως δεν παραβίασα την εμπιστοσύνη του κοινού. Υπήρξα πατριώτης στη χώρα μου.

Τώρα, επιτρέψτε μου να κλείσω λέγοντας ότι καταλαβαίνω πως ορισμένοι από τους συναδέλφους μου βρίσκονται σε σκληρές προεκλογικές μάχες και γι' αυτούς αυτό ήταν ένας πολιτικός υπολογισμός.

Επιτρέψτε μου επίσης να πω ότι για τη κυβέρνηση, το πολιτικό κατεστημένο και για τους επικριτές μου, θα ήταν πολύ πιο εύκολο να φύγω από το προσκήνιο, έτσι ώστε μια άδικη συμφωνία για τη μετανάστευση να επιτευχθεί ευκολότερα ή μια νέα συμφωνία με το Ιράν να είναι πιο πιθανή, να υπάρξει άνοιγμα προς το καθεστώς Κάστρο ή να οριστικοποιηθεί η πώληση του F 16 στην Τουρκία.

Το καταλαβαίνω. Αλλά δεν θα κάνω στην άκρη για να επιτρέψω να συμβούν αυτά τα πράγματα, στο όνομα της πολιτικής σκοπιμότητας. Δεν διάλεξα ποτέ τον εύκολο δρόμο. Ποτέ δεν θα το έκανα, ποτέ, και δεν θα το κάνω τώρα.

Απλώς ζήτησα να επιτραπεί στη δικαιοσύνη να λειτουργήσει με τον τρόπο που θέλει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

